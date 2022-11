Compromís per l'Eliana ha denunciado la falta de paridad en el abanico de reconocimientos de los Premios Ciudadanía de 2022. La coalición califica de "intolerable" que en pleno siglo XXI y "teniendo el cuenta el propio reglamento de los Premios Ciudadanía", se comprometa la paridad, vulnerando también el Plan de Igualdad Municipal "que supone un compromiso público del consistorio por avanzar en igualdad". Sin embargo, la portavoz municipal de Compromís per l'Eliana, Isabel Montaner, lamentó que no haya "ninguna mujer en este listado de premios; no podemos entender cómo el ayuntamiento considera que ninguna mujer del municipio está cualificada para recibir este reconocimiento".

En cualquier caso, Montaner ha exigido una rectificación de este listado por parte del Ayuntamiento, "pues las mujeres de l'Eliana forman parte de la sociedad en un 51% y no podemos seguir manteniendo en democracia situaciones que atenten frente el principio constitucional de igualdad así como la Ley Orgánica de Igualdad". Además, ha insistido en que hasta que no se rectifique, la coalición "no participará en este premio, pagado con dinero público y que mantiene a las mujeres como ciudadanas de segunda en el municipio". Isabel Montaner ha manifestado "el descontento ante esta situación que desvirtúa las propuestas de reconocimiento, perpetuando el sistema machista y normalizando la situación de las mujeres elianeras, que de hecho, siempre han formado parte activa de la ciudadanía".