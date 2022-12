Llíria rendirá homenaje a Joaquín Sorolla con música. La orquesta "Llíria City Of Music", formada por músicos profesionales y semiprofesionales de la localidad, ofrecerá un concierto extraordinario este próximo jueves 8 de diciembre, como prólogo al centenario de la muerte del célebre y universal pintor valenciano. La actuación tendrá lugar a las 19 horas en el teatro de la Banda Primitiva. La entrada es libre hasta completar aforo.

Con el título "Música a la llum de Sorolla", la formación musical interpretará un nutrido programa de piezas que estará acompañado de un audiovisual con las obras más destacadas del artista valenciano.

El concierto estará dirigido por el maestro Vicent Pelechano, uno de los directores españoles más emergentes de los últimos años, con una marcada personalidad que imprime en sus conciertos. Está clasificado por la prensa especializada como un director de orquesta con una increíble capacidad intelectual, inteligencia emocional y psicológica.

Desde la temporada 2014/2015 obtiene por oposición el puesto de director de la Banda Municipal de Música de Santander, cargo que combina con los numerosos compromisos nacionales e internacionales que tiene como director invitado, y en esta ocasión asumirá la batuta de la orquesta "Llíria City Of Music".

Asimismo, le acompañará el joven guitarra solista, Ausiàs Parejo. Nacido en 2006 en el seno de una familia de músicos, se inicia en la guitarra a los 4 años de la mano de su padre, el guitarrista Rubén Parejo. Ha sido el mejor intérprete español de la Comunitat Valenciana en el Certamen Internacional Francisco Tárrega de Benicàssim, dos años consecutivos, 2021 y 2022,

Con tan sólo 16 años ha obtenido 35 primeros premios en concursos nacionales e internacionales, interpretando con un virtuosismo y sensibilidad que no deja indiferente. Ha sido invitado en prestigiosos festivales de guitarra de Italia, Croacia, Portugal, México, Francia, República Checa y España. Ha actuado en el Palau de la Música de València, Festival Miguel Llobet de Barcelona, The Sea and Guitars Festival, Festival Internazionale dell’Adriatico, Festival de Cultura Ibérica y Colores Flamencos de la República Checa o Festival Internacional de Guitarra de Morelia-México.