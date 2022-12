El ayuntamiento Casinos corrige su postura sobre las plantas fotovoltaicas tras conocer el proyecto

La postura de Casinos desde que la empresa Renovalia se interesara por sus terrenos hace diez meses ha cambiado radicalmente: de dar la bienvenida a nuevos impuestos y una inyección económica a las arcas públicas a cuestionar los proyectos que esta empresa quiere instalar allí por la afección a terrenos de alto rendimiento agrario.

Un total de cinco plantas de energía solar se instalarán en este entorno, entre Villar del Arzobispo y Casinos. Sobre este último recaerán íntegramente dos, la planta Godelleta 4 y la 5, todas ellas ya en tramitación por parte del Consell. La infraestructura de evacuación de otras seis también afectan a algunos terrenos del municipio.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Casinos no va a quedarse de brazos cruzados y su alcalde, Miguel Navarré (Compromís), presentará por parte del consistorio una batería de alegaciones a estos proyectos que van "contra los intereses del municipio y de la agricultura, en la que se basa este municipio, y de todas las personas que quieren seguir en ella", señala.

Como explica el primer edil, en un primer momento, la empresa iba a alquilar a los propietarios y propietarias los terrenos de secano abandonados y degradados, pero cuando los proyectos han llegado formalizados, con la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados anunciada por la Generalitat, las sorpresas han sido mayúsculas. "Vamos a emplear todos los instrumentos para paralizar esto, ha habido muchos propietarios de regadío sorprendidos recibiendo cartas de que si se declara de utilidad pública se les puede expropiar", dice el primer edil, quien ha mantenido ya una reunión con los afectados para explicar el procedimiento, tanto agricultores, como la Comunidad de Regantes o la Cooperativa.

El consistorio ha detectado "defectos" en la redacción de estos proyectos y que como mínimo pueden ser subsanados. Sobre todo, a Navarré le preocupa que se lleguen a realizar expropiaciones forzosas, algo de lo que están en contra. "No vamos a tolerar que queden afectados terrenos de alto rendimiento agrario, hay que cumplir las normativas locales y esto va a arrasar con el suelo, va a cambiar nuestros paisajes", lamenta el munícipe.

Navarré suscribe el discurso de Compromís a nivel autonómico que aboga por una transición hacia las renovables basada en el autoconsumo. El alcalde explica que deben potenciarse las fotovoltaicas en viviendas y en la industria, y si no ocupar zonas degradadas del paisaje, pero no usar áreas de terrenos cultivados o con un valor agrícola. Para ello, Navarré es consciente que el consistorio no tiene competencias ni decisión, pero si con las alegaciones puede modificarlo. "Nos opondremos a todos estos proyectos por solidaridad con nuestros vecinos", afirma.

Oposición por el "interés general"

El primer edil mantuvo una reunión hace dos semanas con todos los colectivos afectados por estos dos proyectos que dependen del Consell. En ese encuentro, había diferentes personas interesadas o no en vender o alquilar sus parcelas pero según Navarré, "todos entienden que la posición del ayuntamiento es la de defender el interés general" y preservar las zonas de regadío que están dentro de los terrenos afectados, así como la Comunidad de Regantes y aquellas personas afectadas por la expropiación forzosa.

Cabe recordar que la relación de bienes incluye no solo el parque de placas solares, sino también las vías de evacuación. Una de ellas, al margen de este proyecto local, es la línea de Muy Alta Tensión que llega desde tres parques solares en Teruel y que cruza tres provincias (Teruel, Castelló y Valencia) para llegar a la subestación eléctrica de l'Eliana donde convertirá la energía generada en electricidad. Esta línea también atravesará el municipio de Casinos, aunque el consistorio no había recibido ninguna comunicación hasta la semana pasada de este plan.