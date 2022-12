La factura del agua en Bétera subirá alrededor de 6 euros al mes tras potabilizar el suministro

La factura del agua en Bétera subirá alrededor de 6 euros al mes. El incremento se aplicará a partir de enero de 2023 y el pago se abonará por semestres (40 euros más sobre la factura original) pero tiene una explicación: a partir de entonces, los residentes en el casco urbano de Bétera y en las urbanizaciones de La Masía, Almudes y San Ramón, podrán consumir agua directamente del grifo. El incremento se debe a que Bétera se ha conectado a la red de suministros de la EMSHI (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y el cánon de conexión asciende a 761.894 euros que tienen que ser abonados por los ciudadanos que consuman de este agua.

El problema hídrico es histórico en Bétera y en localidades vecinas, como l'Eliana, donde se tuvo que construir una planta desnitrificadora para poder hacer uso de ella en el ámbito doméstico. La elevada presencia de nitratos derivados principalmente los campos hacen del agua de Camp de Túria un bien no consumible tal como se extrae de los pozos. Sin embargo, con la intervención de la EMSHI y con el abono del canon, los residentes en estas áreas de Bétera ven solucionado un problema de primer orden que obligaba a consumir agua embotellada desde hace años.

Según explican en el consistorio, una factura para una residencia con cuatro personas ascendía a 100 euros el semestre. Ahora serán 140; 40 euros más que mensualmente son unos 6 euros por consumir el agua sin restricciones.

De hecho, tal fue el nivel de gravedad por presencia de nitratos en las agua sbeterenses que la Conselleria de Sanidad requirió al consistorio en 2017 que tomara medidas urgentes. Ahora, tras la conexión a la EMSHI, se ha rebajado el nivel de nitratos mezclando este agua con la potable que proporciona este organismo, y se ha conseguido reducir el nivel que se situaba en 54 mg/L, cuando el máximo estaba en 50.

Compromís pide al consistorio asumir el gasto

Sin embargo, la nueva tarifa no convence a los grupos de la oposición y Compromís ha asegurado que presentarán una moción en el pleno para que el ayuntamiento asuma los más de 700.000 euros que cuesta conectarse a la red metropolitana. Su portavoz, Cristina Alemany, considera que "no tiene ningún sentido pagar dos veces por la cuota de conexión, ya que la pagamos una vez cuando nos dimos de alta en este servicio". Por eso, Alemany alude al buen estado de las arcas municipales - con un remanente en tesorería de 23,9 millones- para que sea el consistorio quien asuma este gasto y no haya repercusión en los ciudadanos.

Una propuesta que no es factible, en términos legales, para el equipo de gobierno del PP. El concejal Manuel Pérez Salavert lamenta que en Compromís no distingan entre lo que son impuestos, que sí pueden ser modificados y asumidos por el ayuntamiento, y las tasas, "que no pueden modificarse ni ser abonadas por las arcas públicas, ya que no es un servicio que se vaya a prestar a todos por igual". Pérez Salavert recuerda que este punto fue explicado en el pleno por el Interventor, quien aludió a que el ayuntamiento no puede cargar con inversiones que no favorezcan al total de la ciudadanía beterense. El concejal expone que de esta conexión se beneficiarán los residentes en el casco urbano y tres urbanizaciones, pero no todas.

"Lo que pide la moción es ilegal, y se les explicó en el pleno. Nosotros vimos que efectivamente era factible acarrear con esta inversión, pero Intervención nos avisó que no entra dentro de la legalidad", explica el edil.

Donde sí podría haber un acuerdo municipal es en la activación de una línea de subvenciones que permita a los ciudadanos en emergencia social hacer frente a este gasto. Eso propone Compromís, a través de un fondo social en la concejalía de Aguas, pero Pérez Salavert recuerda que esa herramienta ya existe en la concejalía de Servicios Sociales y es precisamente desde ahi "desde donde se abonan facturas a personas sin recursos para que nadie esté ajeno al agua".