Una veintena de urbanizaciones de Nàquera se alían en una asociación contra el "abandono" del consistorio

Las reivindicaciones de las urbanizaciones al Ayuntamiento de Nàquera podrían encontrar ahora un cauce común. Un total de 21 urbanizaciones han aceptado asociarse en una plataforma desde donde ir todos a una en exigir más inversiones públicas en sus áreas residenciales bajo el paraguas de la Agrupación de Asociaciones de Urbanizaciones de Nàquera.

La entidad, aún incipiente y dando sus primeros pasos, está esperando a ser autorizada para el Consell y a partir de entonces la primera acción que llevarán a cabo será una concentración el día 21 de diciembre, donde llevarán al consistorio una carta rubricada por todas las urbanizaciones participantes con las demandas y reivindicaciones al alcalde, Damián Ibáñez. Esta unión resulta histórica, ya que siempre se han llevado las exigencias desde la individualidad y esperan que ahora pueda llevarse en colectividad.

Sin embargo, cabe subrayar las múltiples singularidades de cada urbanización que hay en el término municipal de Nàquera, una circunstancia que podría dificultar el ir todos a una. Las hay regularizadas, pero también hay viviendas construidas en terrenos rústicos sin permiso; hay algunas que son propiedad del consistorio, aunque con zonas comunes privatizadas, y otras que siguen estando en manos privadas. Estas diferencias dificultan la solicitud de mejoras ya que el consistorio no tiene potestad sobre según qué terrenos y se niega a realizar ciertas obras en áreas que no considera de su propiedad, o que son ilegales, ya que Intervención así lo prohíbe, pese al argumento de los residentes de que todos pagan los mismos impuestos.

San Miguel, Mont Ros o La Fuente del Oro son núcleos urbanos regularizados y que, aunque con deficiencias, deben optar a todos los servicios públicos municipales, ya que sus bienes inmuebles fueron cedidos al consistorio. Lo mismo a priori sucede con Bonanza, aunque como denuncia su presidente, Paco Abril, "el consistorio dice que los terrenos no están cedidos al ayuntamiento, cuando el pleno municipal del 29 de enero de 2013 así lo aprobó". Es más: la recepción por parte del ayuntamiento de la urbanización se produjo, como Mont Ros, en 2004, y en 2011 fue la de San Miguel. Sin embargo, sospechan que nunca se llevó al registro de la propiedad y, por tanto, "se desentienden de este núcleo urbano".

Deficiencias en Bonanza

En concreto, en Bonanza denuncian el "nulo mantenimiento del alumbrado de acceso a la urbanización", con farolas fundidas y con el consiguiente problema de seguridad que eso general "Esto se ha comunicado en infinidad de ocasiones al ayuntamiento por las vías habituales sin recibir respuesta", denuncia José María Eslava, de la urbanización Bonanza. Además, el acceso al club de tenis Nàquera 92, el club social y el restaurante están a oscuras.

También exigen que se limpien las calles porque "no se realiza el desbrozado, habiendo tramos donde no se puede pasar por las aceras". "Tampoco se realiza el mantenimiento de los viales, los socavones y los baches" y aseguran que no hay presencia policial "por falta de efectivos, según dice el consistorio", lamenta Eslava.

Inversiones iguales al pueblo

En este punto, en el ayuntamiento el alcalde asegura que las inversiones en las urbanizaciones son las mismas que en el casco urbano, porque Nàquera "es todo una, no hay diferencias entre los diseminados y el pueblo", señala el alcalde Damián Ibáñez. El primer edil explica que no se realizan inversiones individualizadas por urbanizaciones, sino que los servicios públicos, como el mantenimiento de jardines, se realiza igual en todas las áreas.