En Compromís de Riba-roja de Túria hay una sensación de desasosiego al conocer que la coalición se ve abocada a celebrar unas primarias para escoger la lista electoral para los comicios de 2023. Así se ha determinado tras agotar los plazos para presentar una lista de consenso, la vía más pacífica y la que el grueso de agrupaciones locales de la Comunitat Valenciana ha seguido. Por eso, tras varios meses de presentar candidaturas, llegan a enero los municipios que no han logrado desatascar la lista, donde se encuentra Riba-roja de Túria además de Pego, Elx, Sant Joan d'Alacant, Benetússer, Picanya, Alzira y Gandia.

En concreto, el problema se origina tras haberse roto la comunicación y confianza entre las dos patas de la coalición: Més e Iniciativa no atraviesan su mejor momento político, pese a que los resultados electorales en los últimos comicios obtuvieron un concejal tras la mayoría absoluta del PSPV de Robert Raga. El cargo recayó en Rafa Folgado, cabeza de lista de la coalición en esos comicios por Iniciativa y el único candidato en firme que tiene la agrupación para 2023.

Sin embargo, Més -que según fuentes del partido representa el 22 % de las bases locales, frente al 78 % de Iniciativa - no estaría de acuerdo en que Folgado volviera a ser el representante municipal, por lo que han tratado de poner "palos en la rueda" a nivel organizativo, dominado por el antiguo Bloc.

Por eso, en Iniciativa se les señala de haber "secuestrado" el partido a nivel orgánico desde 2019 y esa falta de agenda les ha abocado a unas elecciones primarias donde, además, todo parece indicar que los puestos de salida serían para Iniciativa a tenor de la militancia que compone la agrupación local. No se convocó la ejecutiva ni la asamblea previa a presentar una propuesta de consenso, una de las tres vías que Compromís ofreció a sus localidades para escoger candidatos. Así las cosas, será la elección abierta a la militancia la que dirima quién va de cabeza de lista en el municipio, una situación que desde la dirección de país de Compromís ven como "normal" y prevista en el reglamento, por lo que restan importancia a esta crisis que la agrupación vive en en Riba-roja.

Preguntado por esta cuestión a Folgado, aseguró que la relación entre Mes e Iniciativa no existe y el antiguo Bloc ha vetado su candidatura. Explicó que su partido les presentó una candidatura donde los números impares recaían en Iniciativa y los pares en el antiguo Bloc y nadie respondió, pese a que la organización autonómica les invitó a aceptarla por ser generosa respecto a las bases que cada pata de la coalición maneja. En Més, la portavoz Eva Ferrando ha declinado hacer declaraciones a la espera de que se resuelva el proceso de elecciones internas.

Posible confluencia con el resto de partidos de la izquierda

Folgado confirmó que presentaría su lista "porque así me lo han pedido mis compañeros y compañeras". En este punto, no descartó una posible confluencia con otros partidos aunque no pudo concretar si sería antes o después de las elecciones. Lo que sí cree evidente es que tras la experiencia de gobierno entre 2015 y 2019, "fue más positiva que un gobierno de mayoría absoluta como ahora", por lo que un pacto con Podemos e EUPV no tendría por qué ser un problema, tal como ha sucedido ya en Gandia.