Més Compromís de Riba-roja de Túria, una de las patas que integran Compromís, se defiende de las acusaciones que sus socios de Iniciativa vertieron sobre ellos ayer al asegurar que son los responsables de no haber convocado la asamblea que precedía al acuerdo para presentar una candidatura de consenso para las elecciones de 2023. Según explica la portavoz de Més, Eva Ferrando, la ejecutiva local del partido no solo está compuesta por miembros de su partido, sino que también hay integrantes de Iniciativa "y nadie acordó ni propuso reunirse antes del 9 de octubre", la fecha límite para elegir el método de presentación de candidaturas, por consenso o primarias. Aquellas agrupaciones locales que no escogieran ninguno pasaban automáticamente al calendario de régimen especial del reglamento.

Esa es la situación actual, ya que ahora Compromís en Riba-roja se enfrenta a unas primarias para elegir la candidatura electoral y su lista. Es el desenlace de cuatro años de comunicación rota, como también aseguró ayer Iniciativa, y que hoy Més añade otro motivo más: el concejal de Compromís, por Iniciativa, Rafa Folgado, "no ha informado en cuatro años de las acciones y decisiones tomadas en el pleno municipal" del que forma parte, como explica Ferrando. Algo que en Més consideran "muy grave", porque se le pidió expresamente en la asamblea celebrada en 2019. Ahora han convocado una asamblea para finales de enero para poder plantear esta situación entre todos los socios y ver cómo resolverla. En Més también apuntan a que se va a buscar una solución "que vuelva a dar confianza a las personas que nos votan, y por tanto se necesita una propuesta electoral que represente a Compromís y recupere políticas propias y la confianza de la ciudadanía", dice Ferrando.