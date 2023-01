Un nuevo ataque homófobo se ha producido en el Camp de Túria. En concreto, la Pobla de Vallbona ha sido el escenario donde se ha producido una pintada acusando a un joven de "marica". El grafiti se realizó en el asfalto de la céntrica calle Colom esta semana, junto a unas máquinas expendedoras de comida y bebida.

El joven, del que se mantiene la privacidad y el anonimato, no reside en este área de la localidad pero se baraja que la pintada se haya podido producir en este enclave por ser un lugar de tránsito para jóvenes.

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona tuvo constancia el miércoles de este suceso a través de una denuncia vecinal, de la Asociación Mirall y Jaume Peiró, al consistorio. En cuanto se pudo recabar más información se mandaron a las brigadas municipales a actuar sobre el grafiti.

Así, el jueves a primera hora de la mañana, los técnicos procedieron a la limpieza de la vía para borrar el insulto perpetrado en el suelo del casco urbano.

En declaraciones a la Pobla TV, la concejala de Derechos Civiles, Regina Lavata, ha condenado estos hechos y ha pedido que cualquier persona o asociación que sea conocedora de hechos similares, debe comunicarlo al consistorio para que pueda actuar. "Condenamos esta acción, no es una cuestión menor y no hay que normalizar esas palabras e insultos dirigidos a un colectivo en concreto y en este caso, a una persona en particular", ha señalado Lavata.

Por ahora se desconocen los autores de los hechos pero no se descarta que se pueda abrir una investigación, ya que cabe recordar que esta pintada podría ser susceptible de un delito de odio y más en concreto, de homofobia y ataque al colectivo LGTBIQ+.