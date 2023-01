Compromís se rompe en Casinos con el cese de tres concejales por parte del alcalde

Compromís se ha roto en Casinos. Tras meses de tensión interna, el partido que gobierna en el municipio con mayoría absoluta se desintegra a cuatro meses de elecciones. El alcalde, Miguel Navarré, ha informado a tres de sus concejales que serán cesados próximamente por haber roto la disciplina de voto en el último pleno.

En esa sesión, celebrada el día 20, se hizo visible la crisis que atraviesa el partido en el municipio, donde todos los responsables políticos forman parte de Iniciativa. La segunda teniente alcalde y hasta ahora mano derecha de Navarré, Arantxa Murgui, estuvo de baja desde septiembre hasta después de Reyes tras haber mantenido varios encontronazos con el alcalde, quien había perdido la confianza en ella "porque no creía que tuviera suficiente visibilidad", han explicado fuentes del ayuntamiento. Esto generó una tensión entre ambos que forzó a Murgui a hacerse a un lado durante un tiempo, y la tercera teniente alcalde, Mari Carmen Chiva, asumió sus delegaciones en estos meses.

La sorpresa que todos se encontraron cuando Murgui volvió en enero a su puesto de trabajo es que Chiva no había abandonado las funciones de interinidad que le habían asignado. De hecho, en una reunión el 13 de enero, hubo un encuentro a tres bandas donde Navarré informó a Murgui que la cartera de Personal la llevaría a partir de ahora Chiva, junto a Sanidad y Servicios Sociales que ya atendía.

Murgui se negó a este cambio, y el asunto llegó al pleno del día 20 en la propuesta de aprobar una nueva dedicación exclusiva en el ayuntamiento para Mari Carmen Chiva. Una forma de realizar este cambio por la vía plenaria que tres de los concejales, incluida Murgui, se negaron a aprobar. Mariona Merino y Juan de Dios Páez votaron también en contra, además de los cuatro votos del PP en la oposición, por lo que el punto no fue aprobado y la pretensión del alcalde de reforzar a Mari Carmen Chiva, no vio la luz. Sin embargo, el alcalde podría repartir las áreas asignadas a cada concejal solo a través de un decreto.

En Compromís no se entiende este cambio de estrategia a cuatro meses de elecciones y consideran que es un gasto no justificado aprobar una dedicación exclusiva en la recta final de la legislatura, cuando el volumen de trabajo no ha aumentado.

Al día siguiente, el alcalde les citó a los tres para comunicarles que serían cesados por haber roto la disciplina de grupo al votar en contra de una propuesta del propio alcalde. En estos momentos, los tres ediles esperan que Intervención les avise de este cese y de la pérdida de las delegaciones que ostentaban. Murgui gestionaba Hacienda, Atención Ciudadana, Personal, Feria del Dulce y Fiestas, mientras que Mariona Merino gestiona Juventud, Deporte, Igualdad, Nuevas Tecnologías y Feminismo y Juan de Dios Páez es concejal de Parques y Jardines, Cementerio, urbanización 'El Pinar' y Participación Ciudadana.

Arantxa Murgui ha confirmado a este diario los hechos y ha querido subrayar la "tristeza" de que esto suceda a pocos meses de elecciones, así como la "injusticia que supone tras todo el trabajo desarollado". En estos momentos los ediles esperan que se haga efectivo el cese, y saber si en la agrupación local de Compromís se les abre un expediente que podría dejarles fuera del partido y, por tanto, tendrían que ir al grupo de los no adscritos. Levante-EMV ha intentado contactar con el alcalde sin éxito.

En Compromís del Camp de Túria lamentan lo sucedido en Casinos, donde la coalición tiene mayoría absoluta, pero explican que el margen de maniobra es limitado ya que las agrupaciones locales tienen pleno poder sobre sus cargos públicos. Calificaron de "lamentable" la situación que se ha propiciado, "mucho más desde una fuerza que se dice progresista y feminista".