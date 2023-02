Benaguasil ha tenido la primera reunión para empezar a coordinar el proyecto GIRLS4TECH financiado bajo programa Erasmus+. En esta primera reunión han participado todos los miembros del consorcio: la Fundación Finnova, el Ajuntament de Benaguasil, el Ajuntament de Puçol y el Ajuntament de Albal.

El proyecto GIRLS4TECH se presenta como una oportunidad de desarrollo local liderado por la juventud, en concreto por las niñas, desde la innovación y la tecnología.

La enseñanza de materias STEM (science, technology, engineering and mathematics, por sus siglas en inglés) es una de las prioridades en educación, no solo para el programa Erasmus si no para el sistema educativo en general. Estas se presentan como el futuro del mundo laboral, entendiendo que la tecnología y la digitalización cobran un papel cada vez más importante en nuestras vidas.

El objetivo principal de GIRLS4TECH es fomentar la participación de la juventud en el desarrollo de sus propios municipios a través de la identificación de los retos a los que se enfrenta y la búsqueda de soluciones basadas en la innovación y la tecnología. Asimismo, pondrá a las niñas a la cabeza de estas iniciativas fomentando así el emprendimiento y el liderazgo femenino con el objetivo, entre otros, de fomentar su interés y participación en las materias STEM.

En total, el proyecto contará con 60 participantes entre los que se encuentran jóvenes desde los 13 hasta los 18 años, miembros de los ayuntamientos participantes, políticos y referentes en materia STEAM. La juventud liderará el proyecto participando en grupos que desarrollarán una solución para una problemática actual. A lo largo del proyecto, los participantes se reunirán en los tres municipios participantes donde irán desarrollando poco a poco sus propuestas con la ayuda de expertos y tomadores de decisiones. El grupo ganador realizará un viaje a Bruselas para conocer de primera mano las instituciones europeas, poder presentar allí su proyecto y conocer el funcionamiento de la UE.

En la reunión han intervenido Patricia Tejada, responsable del programa Erasmus+, Lola Bordás, responsable del área “Womenfortech” de la Fundación Finnova y Cristina Rubio, asistente de Comunicación y representante de la juventud de la Fundación que se encargará de la ejecución del proyecto. Por parte de los municipios han participado: Stephane Soriano, concejal de Gobierno abierto, Comunicación, Modernización administrativa y Proyectos europeos del Ajuntament de Benaguasil; Isabel Rodríguez, Técnica de Proyectos Europeos y Laura Hervás, Técnica de Igualdad del Ajuntament de Albal; y Elisabet Peiró, Jefa de Servicios del área de Bienestar Social y José Luis Gómez, Jefe de Servicios del área de Educación del Ajuntament de Puçol.

En los próximos días desde las distintas Concejalías de Juventud se formará el grupo de jóvenes que participará y liderará el proyecto.