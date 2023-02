El grupo Compromís en las Corts ha presentado una proposición no de ley contra la línea de Muy Alta Tensión de Ojos Negros, en Teruel, a l'Eliana, para conducir la electricidad generada de tres plantas solares hasta la localidad de Camp de Túria, atravesando los términos municipales de una decena de localidades, también de l'Horta, a su paso, con 507 torres de apoyo de las cuales 349 estarán en tierras valencianas.

La diputada de Compromís, Graciela Ferrer, ha registrado esta PNL para que el gobierno central no autorice la línea. Según explican en Compromís, que desde el primer momento se ha movilizado y se ha posicionado contra esta instalación, la mercantil Forestalia propone conducir la energía producida en parques fotovoltaicos y eólicos situados en la provincia de Teruel, a 188 Km de distancia, hasta la subestación de l'Eliana.

Esta infraestructura se ha encontrado con el rechazo de la sociedad de las comarcas afectadas que va desde los ayuntamientos a asociaciones ciudadanas, colectivos ecologistas y particulares que han presentado alegaciones hasta septiembre, así como informes desfavorables de la Generalitat Valenciana.

“Esta infraestructura es una herida abierta en las comarcas del Alto Palancia, la Serranía, y el Camp de Túria, que no tiene en cuenta ningún condicionante ni ambiental ni social y que, además, va contra los informes de la Generalitat, que la rechaza por el elevado impacto paisajístico y ambiental, no en balde supone la construcción de cerca de 350 torres de entre 24 y 64 metros de altura, con todo lo que esto supone, ya no solo al paisaje, sino también de riesgo de incendio por todo el trazado de la línea, que hay que recordar que atraviesa zonas tan sensibles como Bejís”, ha explicado Ferrer.

Además la diputada añade que “esta línea esconde la intención de crear una red eléctrica privada en manos de Forestalia, puesto que la misma empresa está en trámites para otras centrales y líneas MAT desde zonas más despobladas con suelo barato en Teruel hasta zonas densamente pobladas del País Valenciano, y esto va directamente contra la ley del Sector Eléctrico, y contra las políticas que estamos intentando desarrollar desde Compromís de una energía pública, democrática, de km 0 y territorialmente justa. ¿Qué sentido tiene autorizar una autopista privada para transportar energía además de 200 km de distancia, con la pérdida de energía que esto supone, y con la afección en el territorio que genera? Efectivamente, solo intereses privados”.

“Por eso, exigimos en el Gobierno de España que desestime este proyecto, por ser lesivo socialmente, ambientalmente y territorialmente, y le instamos a abandonar la política de reprivatización energética y trabajar, de una vez por todas, en favor de toda la ciudadanía, haciendo una transición energética eficaz, socialmente justa y respetuosa con nuestro territorio y las competencias autonómicas”, ha concluido la diputada Ferrer.