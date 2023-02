La localitat de Vilamarxant ha reforçat el seu compromís amb la protecció i conservació del Castell, un bé patrimonial característic del municipi del Camp de Túria que data de l’època islàmica; concretament, el seu origen està datat entre els segles XIIi XIII.

L’Ajuntament de Vilamarxant, liderat per l’alcalde i responsable de Turisme, Xavier Jorge, va plantejar la necessitat de l’ocupació de les parcel·les incloses en el pla especial de protecció i conservació del Castell de la localitat; una intervenció que es portarà a terme pròximament.

De fet, esta és la primera ocasió en la qual el consistori adquireix parcel·les al voltant del Castell per a apostar de manera decidida per la restauració de l’únic Bé d’Interés Cultural amb què compta la localitat. Les parcel·les que s’adquiriran corresponen a cases molt velles, derruïdes i deshabitades des de fa anys, que erosionen el valor del Castell i, especialment, de la Torre pel seu valor simbòlic.

Este assumpte, de vital importància per a conservar el gran estendard del patrimoni històric de Vilamarxant, s’ha forjat després de l’impuls proposat des de la regidoria de Turisme, que està executant nombroses actuacions en el municipi per a respectar les petjades del passat i conservar-les per a futures generacions.

Protecció i conservació

El castell de Vilamarxant, d’època islàmica i construït aproximadament en els segles XII i XIII, està sent sotmés a importants labors de protecció i conservació, durant els últims anys, per a aconseguir que les generacions esdevenidores continuen coneixent la història de la localitat a través d’este bé d’extremat valor.

Xavier Jorge, alcalde de Vilamarxant, va destacar la importància d’invertir per a mantindre el castell al llarg del temps: «Sabem l’estat del Castell i estem treballant des de l’àrea de Turisme i Patrimoni per a conservar un dels llocs més emblemàtics del nostre municipi i comarca, ja que durant molts anys ha estat abandonat i no se li ha donat la importància que mereix».

«El nostre objectiu és fer que el castell es mantinga en el temps gràcies a treballs especialitzats que aconseguiran fer perdurar aquest ben declarat Bé d’Interés Cultural (BIC)», ha afegit el primer edil, qui va destacar que és la primera vegada que un govern municipal intervé de manera decidida per a preservar este patrimoni de la localitat.