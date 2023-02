La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria y candidata a la alcaldía, Reme Mazzolari, ha criticado que el nuevo juzgado número 8 entre en funcionamiento en barracones y ha instado al Gobierno del PSPV y Compromís-MOVE a ofrecer a la Conselleria de Justicia unas instalaciones dignas.

Mazzolari se ha pronunciado en estos términos tras visitar junto al senador Fernando De Rosa y el delegado sindical de CSIF, Bruno Artuña, el nuevo juzgado ubicado en unos módulos prefabricados, junto al edificio Multiusos. La dirigente popular ha tachado de “improvisada” la gestión de la consellera Gabriela Bravo, ya que conocía la puesta en marcha del nuevo juzgado en enero de este año y su solución ha sido “chapucera”.

Durante la visita a los barracones que albergan el juzgado número 8 se ha comprobado "la deficiente situación en la que se encuentran los trabajadores y usuarios de este servicio público", ya que carece de sanitarios, de arco de seguridad, sala de espera, así como de calabozos. Además, la conexión de Internet es lenta, lo que ralentiza la labor de los trabajadores, según explica el PP de Llíria.

Local en condiciones

La portavoz popular ha defendido que “el Consistorio edetano ofrezca el local de titularidad municipal ubicado en la Avda. del Furs para la instalación de los actuales juzgados números 6, 7 y 8, hasta que finalicen las obras del nuevo Palacio de Justicia” y ha añadido que “los juzgados 6 y 7 no cuentan con las medidas de prevención y seguridad, tal y como ha denunciado el sindicato CSIF ante Inspección de Trabajo”.

Por su parte, el senador Fernando De Rosa ha defendido una justicia con “más y mejores medios no sólo humanos sino también materiales ante la saturación de trabajo y falta de recursos”. En este sentido, ha calificado de “vergüenza” la situación del juzgado número 8 de Llíria, pues “instalar barracones no es la solución, sino que viene a evidenciar que para el PSOE y Compromís la justicia no es una prioridad”.

Retrasos en el nuevo Palacio de Justicia

El senador por la provincia de Valencia ha lamentado el retraso de las obras del nuevo Palacio de Justicia por la inacción del Ejecutivo de Puig, ya que esta infraestructura fue proyectada por el PP y tras ocho años todavía sigue sin ser una realidad. “Es inaceptable que un juzgado funcione en unas instalaciones tan precarias como las que hemos visitado, es una temeridad que la conselleria de Gabriela Bravo no proporcione los medios necesarios para garantizar un servicio de calidad”, ha concluido.

El delegado sindical de CSIF, Bruno Artuña, ha remarcado que “la mejor solución para albergar los juzgados 6, 7 y 8 es el local municipal de 900 m2 situado en la Avda. dels Furs” y ha recordado que “hay una denuncia a Inspección de Trabajo porque los juzgados 6 y 7 no reúnen las condiciones mínimas de seguridad, no hay salidas de emergencia, las ventanas están enrejadas, no se cumplen los aforos de metros cuadrados por trabajador y el juzgado número 8, como hemos visto, tiene numerosas carencias y estas se agravan aún más en las guardias”.