El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona presenta la comunidad energética renovable, Constant Energia, promovida por el Ayuntamiento en colaboración con la cooperativa agrícola “La Constancia”, con sede en el municipio.

La iniciativa pretende que el municipio pueda producir su propia energía. Para conseguirlo contempla inicialmente dos instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo con una potencia de 108 y 110 kWh, al CEIP Lluís Vives y en la Ciudad Deportiva.

Hay previsión de que las instalaciones cubran entre el 30 y el 40% de las necesidades energéticas de 150 familias. En ambos casos, el ahorro económico inicial será, de media, alrededor del 15% de la factura eléctrica de los hogares situados en sus alrededores y que desean adherirse al modelo. Más adelante, el ahorro se incrementará una vez se haya recuperado la inversión.

El alcalde, Josep Vicent Garcia, ha declarado que se trata de “el inicio de un rumbo en el que La Pobla pasa a generar su propia energía, a ahorrar y a democratizar este acceso a personas que normalmente no pueden hacerlo por diferentes motivos, o porque no tienen financieramente recursos para invertir 5.000 o 6.000 euros, o la cubierta de su casa da sombra, o no saben hacer las gestiones. En este caso todas las gestiones las hará la nueva cooperativa que se llamará Constant Energia”.

Josep Vicent Garcia ha especificado que “a causa del nuevo cambio legislativo que ha habido en los últimos meses, si la vivienda está dentro del radio de 2.000 metros te puedes beneficiar”. Así mismo, ha apuntado que ha se ha hecho ya lo más difícil y “ahora queda sumarse y crear una cultura de la generación del ahorro y democratizar ese acceso a una energía propia generada a la Pobla. El ayuntamiento ya está preparando algunos proyectos en las zonas residenciales de mayor peso para que todo el municipio de La Pobla con un volumen de residencia razonable se pueda beneficiar de pertenecer a la Cooperativa de Energía”.

Plazo de presentación para el vecindario

Durante los próximos 15 días, las personas que quieran adherirse en esta comunidad pueden hacerlo presentando en la recepción del ayuntamiento el formulario rellenado acompañado de la copia de la última factura de suministro eléctrico; la copia del DNI de la persona titular del contrato, en caso de que sea una persona física (particular) y en caso de que sea una persona jurídica (empresa) la copia del NIF y el poder de representación y la referencia catastral de la ubicación del contrato de suministro, junto a la dirección de correo electrónico.

El proyecto contempla un presupuesto de más de 250.000 euros, asumido por el Ayuntamiento con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), que ha financiado las dos instalaciones con una ayuda de 166.000 euros.

La explotación de la instalación durante los primeros años se hará a partir de un modelo de pago por uso, sin aportación inicial por parte de los usuarios de la Pobla.

Las comunidades energéticas son esenciales en la transición energética, con objetivos no solo económicos, sino también de participación ciudadana y de ocupación y mantienen el valor de la generación de la energía dentro de la población local.