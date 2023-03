El Ayuntamiento de Bétera lidera Gastronomy for European Citizenship (GASTRO4EU), un proyecto europeo del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores que tiene como objetivo la creación de vínculos europeos y la transferencia de conocimientos entre municipios europeos con la gastronomía como eje.

De esta manera, hoy ha comenzado en Bétera la primera jornada de este proyecto que ha reunido en la localidad a más de una veintena de participantes venidos del municipio de Vimercate en Italia para producir un intercambio de conocimientos y experiencias culturales en el campo gastronómico. Un proyecto con un presupuesto de 28.545€ que está cofinanciado con Fondos Europeos y que va a permitir dar a conocer Bétera y su gastronomía más allá de sus fronteras.

Asimismo, la delegación de Vimercate disfrutará durante estos días de las Fallas de Bétera. Las cinco comisiones y la Junta Local Fallera se han volcado en participar en esta experiencia gastronómica para además dar a conocer desde dentro la Semana Fallera con su historia, tradición y costumbres.

Recepción

A primera hora de la mañana la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha recibido en el Ayuntamiento a la delegación italiana de Vimercate encabezada por el Presidente del Consiglio, Davide Nicolussi, Vicesindaco del Comune di Vimercate, Mariasole Mascia y Public Officer in charge of EU projects in the Municipality, Gianluca Pinnelli.

Durante a recepción, Elia Verdevío, se ha dirigido a la delegación con palabras de bienvenida y alegría “por teneros estos días en Bétera, coincidiendo con nuestras queridas Fallas, para disfrutar de nuestra rica gastronomía, de nuestros productos más típicos, de nuestra gente, nuestra cultura y nuestras tradiciones, que indiscutiblemente van ligadas a nuestras costumbres culinarias”.

Un momento en el que la Alcaldesa ha hecho entrega de un libro de patrimonio y de un Alfabeguer, un detalle cerámico muy beterano para que tengan un pedacito de Bétera en Vimercate y también ha invitado a las autoridades a firmar en el Libro de Honor del Consistorio.

Una visita marcada por las Fallas

Para estos días, 15, 16 y 17 de marzo, el Consistorio ha preparado un programa de actividades donde también están muy presentes las Fiestas Josefinas.

En ese sentido, hoy todos y todas disfrutarán de una visita a Valencia para participar en una Mascletà. Una jornada matutina que finalizará con una comida en uno de los restaurantes del grupo de restauración beterense El Gordo y el Flaco.

Mientras que esta tarde seguirán con una conferencia sobre agricultura ecológica en el Salón de Plenos del Castillo gracias a la empresa local Naranjas del Carmen. Una empresa puntera en la localidad que se dedica a la exportación de naranjas y productos de kilómetro cero cultivados en tierras beteranas.

Al caer la noche, la delegación de Vimercate conocerá de primera mano y junto a las Falleras Mayores de Bétera, Claudia Alemany y María Cáceres, cómo se plantan los monumentos falleros y vivirán desde dentro el ambiente de un casal junto a la Falla Gran Vía del Sur.

Segunda jornada

Mañana jueves 16, los vecinos y vecinas de Vimercate participarán en un Showcooking organizado por la Falla Gran Vía del Este donde aprenderán a cocinar una paella. Primero empezarán conociendo cuáles son sus ingredientes y el origen de los mismos para después entrar en materia con la receta de este plato tan valenciano que degustarán al finalizar.

Por la tarde, la delegación italiana se incorporará a los actos falleros y participarán como espectadores en la Ofrenda al Xiquet de Bétera y en la entrega de premios.

Último día

El viernes día 17, los más de 20 participantes visitarán la empresa Naranjas del Carmen para ver in situ el trabajo y la labor que realizan dentro del sector citrícola de Bétera así como degustando sus productos de km 0 como el pesto de alfábega, la miel, la naranja de Bétera o la mermelada de naranja. Unos productos que se elaboran de forma ecológica y artesanal y que son distribuidos a toda Europa. Y por la tarde partirán a Vimercate.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Bétera quiere poner en valor su agricultura, sus productos y recetas típicas que se realizan con ellos. Mostrando que la cultura, las fiestas y las tradiciones están innegablemente unidas a la gastronomía.