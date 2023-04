La política en San Antonio de Benagéber sigue revuelta. El PP se quedó sin representación en el pleno a mediados de 2022 por desencuentros entre la organización local y la provincial y fue el principio de una guerra interna a costa del presidente de la agrupación y ahora también del candidato. La aprobación por parte de Vicent Mompó para que Luís Trejo sea el candidato a las municipales de mayo ha sido la gota que colma el vaso para este sector del PP del municipio que fue apartado del poder y que no ha dejado de denunciar el "caciquismo" de la dirección popular.

"10.000 habitantes y el candidato lo traen de Riba-roja", critican en un comunicado. No va firmado, pero representa a una buena facción del partido que antes lideraba Andrea Peiró y Víctor Mallea y que se sintieron ninguneados por Mompó: no fueron atendidos para escuchar sus reivindicaciones cuando se celebró el congreso local a finales de 2021 y, según mantienen, "los partidarios de [Reme] Mazzolari afiliaron a personas en San Antonio de Benagéber de otras localidades", para dirigir el voto hacia Mario López, actual representante popular en el municipio. Un proceso "lleno de irregularidades" que Peiró trató de esclarecer con la provincial y que finalmente terminó por dejar su acta al no ser atendida.

Se quedó Mallea y entró Ángel Osuna. Ambos trataron de reunirse con Mompó sin éxito: "A partir de este momento, el 26 de julio de 2022 los dos concejales del populares causan baja voluntaria en el Partido Popular y dejan sin representación al PP en el pleno del Ayuntamiento. Con ellos, 52 afiliados causan baja voluntaria en el PP de San Antonio de Benagéber apoyando la decisión de Víctor Mallea y Ángel Osuna de abandonar el Partido Popular", explican.

Desde entonces, el partido está dividido entre quienes sostienen a López y su nueva dirección y los que apoyan a los anteriores cargos que ahora denuncian estas prácticas. "Mompó y Mazzorali no dan su brazo a torcer, muchos han sido los esfuerzos que han hecho los 3 exconcejales del PP para solucionar lo que ya se veía venir, ya saben que el PP en el municipio está duramente tocado", dicen.

A todo esto, se suma la elección del candidato. Aseguran que Luis Trejo es vecino de Riba-roja empadronado recientemente en el municipio, "presuntamente en casa de un afiliado". Aseguran también que los populares de San Antonio de Benagéber "están muy sorprendidos por la actuación de la provincial" y cuestionan si de entre todos los residentes en el municipio - alrededor de 10.000 personas- no se ha encontrado ninguna candidatura. Además, dejan en el aire la idoneidad de López en el cargo y se preguntan por qué no ha sido él el candidato.