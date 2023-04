¿Cómo llega a las últimas semanas de este mandato?

Estoy bien anímica y físicamente, el sentimiento en lo colectivo y en lo político está muy bien, porque hemos crecido y tenemos ganas. No diré que es una rutina porque es cada cuatro años, pero hemos pasado por muchas campañas en la Pobla de Vallbona y cada una es distinta, pero como hay un buen equipo detrás todo irá bien.

¿Qué diferencias se presentan en esta campaña?

La diferencia es sobre todo respecto a 2015, que no estábamos en el gobierno. Entonces hubo un cambio general en todas partes y en la de 2019 fue como revalidar o no el modelo, y en algunos municipios pasamos esa evaluación. Ahora toca decidir si lo consolidamos o si ha sido pura alternancia. En la Pobla, en concreto, hay mucha novedad en las listas, muchos cambios y sacudidas, como en el PP, donde le dijeron a Mari Carmen Contelles que debía apartarse tras tantos años. Antes Vox no existía y ahora sí, habrá que ver cómo queda, igual que las listas de los independientes, que no son marcas grande. Ciudadanos se retira y en el PSPV veremos qué pasa, han tenido muchas luchas entre ellos en la agrupación local, con mala relación, algo que no nos gusta ni nos beneficia, pero no podemos hacer nada. En la izquierda se ha unido Podem, EU, Los Verdes y Alianza Verde, formando l'Esquerra, y veremos qué pasa. Nosotros venimos de gobernar ocho años y creo que ofrecemos soluciones buenas, aunque no todas las hayamos terminado. Sin embargo, hemos llegado a conseguir cumplir con el 90 % del programa electoral.

Esta es su segunda legislatura al frente del consistorio, ¿La pandemia y la guerra han hecho más difícil este mandato que el primero donde se estrenó?

No ha ayudado en nada. Lo hemos superado como hemos podido, pero ha sido una dificultad. Estoy contento de cómo han respondido en general los servicios públicos y la ciudadanía, junto a los sanitarios. Ha sido satisfactorio y te reafirma en el poder del sector público, es una de las conclusiones que sacaría. Ese año y medio nos quitó tiempo a otras cosas, pero no es tiempo perdido. Ha marcado la legislatura, ha frenado algunas iniciativas e inversiones, pero estamos contentos de que se haya puesto todo en marcha tan rápido. Ni siquiera en lo profundo de la pandemia los servicios públicos esenciales y no esenciales pararon, más allá de ciertas restricciones personales, pero agua, seguridad, sanidad, educación... Todo siguió funcionando. Peleamos para que todo estuviera activo y por eso la normalidad llegó más rápido de lo que creíamos. Aún así, nos ha marcado: ahora cuando reformamos un local tenemos en cuenta su ventilación por encima de otras cosas. La guerra es lo mismo, nos ha afectado mucho sobre todo en el incremento de precios. Se nos han quedado 3 o 4 licitaciones desiertas de una quincena que presentamos, y las que se han adjudicado es porque hemos subido los precios sustancialmente.

En ambos mandatos ha tenido que pactar con el PSPV y en última instancia con CUPO. ¿Espera que a la tercera puedan obtener una mayoría absoluta?

No podemos descartarlo. Lo intentaría, pero no es lo que más falta nos hace. Lo que queremos es que la gente que tiene ganas de mejorar el pueblo esté alineado. Por eso nosotros no hicimos un gobierno de once concejales justos, sino de doce, y podría haber sido de 14. No es tener mayoría absoluta, sino ver quién tiene un proyecto en común, pese a que siempre hay discrepancias y diferencias dentro de un grupo. De nada vale tener mayoría absoluta si internamente tienes problemas o te pase factura después. Nuestra forma de verlo es un horizonte más grande que 4 años.

¿Volvería a repetir con los mismos socios?

Sí, sin problema. Hemos tenido discrepancias más que normales y razonables, menos que en la primera legislatura. Eso entra dentro de lo normal. Ese no es el problema. La gente es la responsable de que una coalición sea práctica y útil.

«Prometer cosas porque la gente las pide es muy tentador, pero hay que ir con mucho cuidado»

Logró un hito al cambiar el color de este municipio tras 20 años gobernando el PP. ¿Qué herencia recibió y cómo la ha revertido?

Hay cosas que no se pueden cambiar fácilmente, como lo urbanístico. Cuando se implanta una forma de ocupar el territorio, es para 50 o cien años. Aún así, hemos podido cambiar bastantes cosas a través de la modificación del Plan General, diseñado para 100.000 habitantes y una previsión de ocupar 17 kilómetros cuadrados. Lo hemos reconducido para disponer solo de los ocho actuales con previsión de ampliar hasta los 9 kilómetros y medio. Pensamos en un crecimiento más moderado y coherente. Pese a todo, creo que el cambio más significativo respecto a la derecha es la forma de relacionarse con la ciudadanía y la manera de entender qué es una institución pública, que no es para ti, sino para los demás. Ahorrar, no malgastar en la forma de entender los recursos, la participación de ciudadana en votaciones constantes donde se les pregunta por su municipio y se invierte en lo que decidan. Son formas de gobernar muy diferentes que han virado hacia la participación y la transparencia, que es lo que pide la ciudadanía.

Tiene ahora un superávit de 3,3 millones de euros. ¿A qué tienen en mente destinarlo?

Una parte importante es para inversiones, algo más de 1 millón de euros. Los otros dos irá para amortizar un préstamo pedido a final de año, que nos permitirá solicitar otro para invertir en el sector R7 donde va el instituto nuevo, y la urbanización. Está por ver. Todo en inversión y muy poco al gasto, que se reinvertirá en el pueblo.

En este mandato, la Pobla ha iniciado la construcción de su instituto, altamente demandado. ¿Qué otras infraestructuras se han hecho cumpliendo una reivindicación ciudadana? Se me ocurre, por ejemplo, solucionar la inundabilidad de la zona baja del municipio.

Invertimos 1,7 millones en la carretera de La Sima que ya está terminada. Recuperamos el Parc del Mercat, hemos mejorado las calles, hemos adquirido 54 viviendas publicas. Se han hecho grandes inversiones en las cuatro áreas industriales para mejorar la conexión, los accesos, carriles bici y pavimentación. Se ha cambiado el sentido de las calles para aumentar la presión sobre el vehículo en favor del peatón. Se han creado varias parkings disuasorios en el perímetro y hemos instalado cuatro puntos de energía fotovoltaica de autoconsumo que suman 350 kW, más dos adicionales de 200 KW para la Comunidad Energética Local de la que forman parte los vecinos. Tenemos 90 peticiones de 140 que podemos atender. Aparte de eso, se ha mejorado el transporte público o la radio, y la EPSAR construirá pronto la depuradora para dar servicio a la zona norte.

En este sentido, las políticas de movilidad las han impulsado en sintonía con Europa, cambiando los sentidos de las principales vías y se van a rehabilitar calles como la Avinguda Colom. ¿Va destinado a reducir el uso del coche?

Toda la tendencia que hay a nivel europeo es que la eficiencia y la reducción del consumo es vital, también por la salud de las personas. El uso de la vía pública tiene que ir destinado a cambiar con seguridad, bajar la velocidad de los coches reduce el riesgo de impacto. Hemos ido aplicando restricciones en el casco urbano a la circulación del vehículo y se han construido parkings disuasorios. El 2 de mayo comienza el nuevo servicio de autobuses con una lanzadera que nos unirá al metro, para fomentar su uso pese a la falta de enlace. La ruta 145 del transporte metropolitano de valencia funcionará antes de final de año. Serán las mismas rutas actuales y adicionalmente se implanta la ruta desde Vilamarxant al Hospital de Llíria, con rutas nocturnas incluidas. El servicio de bicicleta hay que estudiarlo bien porque aquí la mayoría tiene bici propia, por el tipo de casas en las que viven. El servicio debería darse a nivel comarcal, ya que es habitual moverse de un municipio a otro incluso de noche. La red de carriles bici se usa más de forma peatonal, y pronto conectaremos con l'Eliana gracias a los fondos de la diputación. Se está adecuando también el Camí de l'Assagador.

Las políticas verdes también han marcado este mandato, con la remodelación de zonas verdes y la creación de la Comunidad Energética Local. ¿Qué acogida han tenido estas iniciativas?

La acogida es muy buena. Hace cinco o diez años no lo habría sido tanto, pero los precios de la energía han terminado por convencer a la gente de la necesidad de estas energías, también con los carburantes. El tema de los residuos es una normativa europea donde encontramos inercias y frenos pero poco a poco se va implantado. La depredación del territorio para urbanizarlo todo y los vertederos incontrolados también se ha revertido, ya que la gente va tomando conciencia porque el territorio hay que cuidarlo. Ya lo utilizarán las siguientes generaciones como quieran, pero por ahora los ciudadanos no quieren un pueblo de 100.000 habitantes, tal como reflejan las encuestas. Queremos un crecimiento moderado y que los que vengan estén bien, con buenos servicios y calidad de vida. La recepción de las Comunidades Energéticas Locales y las instalaciones de autoconsumo ha sido muy buena y nos ha salvado el presupuesto, porque la factura municipal era de 800.000 euros. Con la subida habría superado el millón de euros. Hay que resolver juegos de intereses, como en el Safareig, donde los cazadores usaban esta zona y les hemos dado otra. No hay que impulsar políticas apartando a los otros, sino hacer que las tuyas crezcan, pero que el resto no se vea desplazado. Cabemos todos y es una cuestión de diálogo y pedagogía.

«Los precios de la energía han convencido a la gente de la necesidad de las renovables»

Hace semanas también reclamaron un centro de especialidades

Dependemos de Llíria y del Arnau de Vilanova, así como del centro de especialidades en Burjassot. Esa es la aspiración, tenerlo aquí, como se lo dijimos a la Directora general Ofèlia Gimeno.

Restauración de la cisterna, la casa de Teodor Llorente, la rehabilitación del Trinquet… parte de la inversión este año ha ido a la cultura y el patrimonio.

En unos se ha invertido más y en otros menos, como es la Cisterna o la Casa Bernal, en función de las subvenciones que hemos obtenido. La Casa Bernal será un recinto sociocultural más potente que se usará todos los días dentro de las limitaciones que tenemos de espacio, ya que no podemos programar lo que queremos por falta de espacio. Por eso, a la Casa de la Cultura y al Auditorio le hemos añadido el que será el Espai Vallbona, que está en obras y que se podrá usar en invierno. A futuro, la idea es tener un nuevo auditorio. Se ha hecho la Fira de la Ceba, el premio de canciones, de bandas, los premios literarios Teodor Llorente y muchas cosas a nivel cultural que la gente ha acogido muy bien.

Sois el municipio de la comarca que más vivienda publica habéis conseguido, pero no parece la solución definitiva para el problema. Es muy grave. Hay mucha presión por la subida de los precios, y en los últimos cuatro años lo ha hecho espectacularmente. Además, se contagia de unos pueblos a otros. A finales de la pasada legislatura tratamos de alquilar viviendas y fue difícil; después, con el desahucio del edificio de la calle San Sebastián, la Conselleria de Vivienda de Martínez Dalmau nos ayudó muchísimo. Estamos cubriendo una parte importante de la demanda, no toda, pero más de la que creíamos. Nos queda algo pendiente: que los jóvenes puedan emanciparse y que los mayores sin pensión puedan estar también atendidos. El temor a la okupación se ha superado ya, como ha quedado demostrado. El bien tan preciado que es la vivienda debe ser prioridad para las instituciones y hacer grandes parques. No será de hoy para mañana, en Austria u Holanda llevan 50 años construyendo. Además de la urgencia habitacional de familias, la otra urgencia son precisamente los jóvenes que quieren seguir viviendo aquí. Conozco en este momento unos 8 o 9 jóvenes que se han ido a vivir a Benaguasil. No han podido ni alquilar ni comprar, son gente con formación. Las competencias tanto autonómicas como estatales están en colisión pero hay que buscar la forma de colaborar y ese es el reto de esta legislatura que viene, si no lo resolvemos no estamos atendiendo el derecho fundamental de la vivienda. Somos el pueblo más joven de la comarca, con un alto número de jóvenes, contra toda tendencia demográfica. No tener una población envejecida es una ventaja, pero tenemos que atender a sus necesidades. Hace diez años se iban a Europa por trabajo y ahora se van a los pueblos de alrededor porque no pueden vivir donde crecieron.

¿Cómo se gobierna sobre dos poblaciones tan distintas como es el casco urbano y las urbanizaciones?

Lo fundamental es escuchar y tener recursos gubernamentales para la participación, así como medios de comunicación para estar informados. Hay que conseguir un presupuesto razonable y equilibrado. Uno del centro te dirá que invertimos mucho en urbanizaciones y uno de los chalés que se lo queda todo el pueblo. Todos tienen su parte de razón y parte de desconocimiento. El equilibrio no es fácil, lo intentamos, distribuyendo obras por todo el término municipal como pistas deportivas, jardines, pavimentación o alcantarillado. Cada caso hay que estudiarlo en concreto y ver qué modelo de pueblo tenemos. No podemos ir a los dictados de lo que la gente pide porque a veces es un caso muy particular. Hay que hacer un caso relativo, porque cuando haces una política urbanística grande o presupuestaria, no puedes ir al detalle. Hay que decidir qué modelo quieres: un garito para un policía en cada urbanización o una gran comisaría, una médica en un despacho o un gran centro de salud. En el tema de la policía hemos decidido tener una gran comisaría con plantilla formada, hay muchos pueblos con retenes en urbanizaciones que están cerrados. Prometer cosas porque la gente las pide es muy tentador, pero hay que tener cuidado. Hacer un centro educativo en cada punto, igual sí puedes, pero un instituto no.

¿Qué retos están marcados para el próximo mandato?

En la cuestión ambiental y energética, hay que mejorar en eficiencia y consumir menos. Esa es la verdadera sostenibilidad. Queremos que el propio ayuntamiento pueda producir energía para tener un saldo positivo respecto al consumo y tratar de igualarnos antes de 2030. La cuestión de la vivienda y los servicios sociales son importantes, y mantener las cifras de empleo y hacerlo descender en base a las competencias que tenemos. Hay que seguir en la tarea de convencer a la gente que tiene que cotizar, formarse para tener una buena empleabilidad, porque esto no va solo da dar ayudas. A nivel urbanístico tenemos que acabar con la revisión del PGOU y todo eso condicionará como haremos después las inversiones, incluso con la construcción del colector norte de la Epsar. Tenemos que terminar todo lo ya empezado, como el instituto nuevo, la Avinguda Colom y las carreteras que tenemos en marcha. Hay que entender bien también la sostenibilidad financiera, porque llevamos ocho años sin subir impuestos, pero el IPC ha subido un 18% que ha tenido que absorber el ayuntamiento. Todo eso marcará la legislatura y el reto es hacer que se viva bien y mejor en este pueblo.