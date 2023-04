Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha convocado las “Becas Talent Jove”, un programa dirigido a jóvenes que han finalizado sus estudios de grado universitario y/o ciclos formativos de grado superior y que deseen realizar prácticas en los diversos departamentos municipales. El programa está dotado con una inversión municipal de 66.000 euros.

Actualmente nueve jóvenes ya están realizando sus prácticas en el consistorio en diferentes áreas y con esta convocatoria, se sumarán otros once. Se trata de un total de 20 becas destinadas a otros tantos licenciados de la localidad que, durante un periodo de 6 meses prorrogables a otros seis, podrán poner en prácticas sus conocimientos académicos en los diversos departamentos del ayuntamiento. Las becas se realizarán con un horario de 15 horas semanales en cada uno de los beneficiarios que recibirán, al mismo tiempo, un salario bruto de 500 euros/mes.

Estas becas pretenden favorecer y contribuir a la innovación en materia de gestión en las administraciones públicas con el objetivo de promover ideas creativas para fomentar el desarrollo del talento en los diferentes departamentos y áreas de la administración local de Riba-roja de Túria. De esta forma, se incentiva el desarrollo socio-profesional mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en los diferentes títulos obtenidos.

Las becas se concederán en régimen de concurrencia competitiva para cuya concesión será necesario el cumplimiento del perfil de las personas solicitantes en la presente convocatoria. Las 11 becas se distribuyen en los diferentes departamentos municipales, dos arquitectos/as profesionales para el departamento de Urbanismo, un técnico superior en biología, Geografía o Ciencias Ambientales adscrito al área de EcoRiba, tres personas destinadas al área de Deportes, una en Secretaria, Escuela Oficial de Adultos, Parques y Jardines, Proyectos Europeos y Participación Ciudadana, plazas para las que se requieren diferentes perfiles técnicos.

Los solicitantes de las becas deberán cumplir una serie de requisitos legales para obtener algunas de las concesiones, como la obligación de estar empadronado en la localidad de Riba-roja de Túria, estar en posesión del título oficial o equivalente en alguna de las áreas previstas en la convocatoria, ser mayor de edad, pero con menos 30 años, no estar disfrutando de otra beca durante la concesión de la presente, no incurrir en ninguna prohibición, no padecer ninguna enfermedad y, por último, estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social mediante una declaración responsable.

Las solicitudes para la obtención de una de las 11 becas ofertadas en la presente convocatoria se podrán presentar de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria o de forma presencial en el Registro General del consistorio en horario de 9 a 14 horas y el miércoles, además, en horario de tarde de 16:30 a 18:30 horas, hasta el próximo 17 de mayo. Además, los interesados deberán presentar una de las instancias habilitadas al efecto.

Los criterios de concesión de las becas tendrán en cuenta algunas valoraciones como una breve exposición con hasta 3 puntos como máximo en la que se enjuiciará la claridad expositiva, los conceptos empleados y la adecuación de las propuestas del área, otros 5 puntos sobre la propuesta de mejora sobre viabilidad en la administración local, el grado de impacto, otros 3 puntos por la nota media del expediente académico, el conocimiento del valenciano con otro punto, la formación complementaria con otros 2 puntos y otras titulaciones académicas se valorarán con otro punto de máximo.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destacado “es importante que los jóvenes que han finalizado sus estudios tengan un contacto directo con la actividad profesional, así desde el Ayuntamiento les ofrecemos la posibilidad de que pongan en práctica sus conocimientos y además puedan aportarnos toda su valía en el desarrollo de los proyectos municipales”.