¿Cómo llega a las últimas semanas de este mandato?

Ilusionada y con ganas de revalidar, una vez más, este cargo que es un orgullo para mí.

Esta ha sido su primer mandato como alcaldesa, y lo ha hecho atravesando una pandemia mundial y una guerra cuyas consecuencias hemos notado aquí. ¿Convalida por un master este aprendizaje exprés? ¿Qué saca de positivo de estos hechos tan negros?

Ha sido muy duro, sobre todo por las personas que nos han dejado. Lo importante y lo que me quedo es la solidaridad de nuestro vecindario. Bétera ha crecido humanamente, se ha hecho fuerte y ha demostrado estar a la altura de todas las situaciones. La guerra es otro varapalo que nos da esta sociedad, que haya que llegar ahí, a invadir un país obligando a otros a marcharse.

¿Qué aprendizaje personal se lleva de esta experiencia?

Me llevo que siempre que he levando un teléfono he obtenido respuesta. Con la Covid-19, tenías voluntarias cosiendo mascarillas, Protección Civil, sanitarios, Scouts llevando comida a otros hogares... Siempre que la administración ha necesitado a la gente, ha tenido ayuda.

Decíamos que es su primera vez como alcaldesa y lo ha hecho gobernando con el apoyo de Mas Camarena-Torre en Conill y Ciudadanos. ¿Cómo ha sido esa relación política?

Bétera siempre ha tenido corporaciones con pactos, excepto en algunas legislaturas que hubo mayoría absoluta con Vicente Cremades. No es mi primera legislatura en política y desde 2007 que entré hasta 2019, siempre hemos tenido acuerdos. En ésta lo hemos vuelto a demostrar, donde el consenso ha sido lo primero y lo es porque Ciudadanos, MC-TC y PP tenemos el mismo objetivo: el vecindario.

Supongo que la intención es gobernar ahora en mayoría pero de no ser así… ¿Repetiría con estos socios?

Sí.

¿Pactaría con Vox?

Yo no me niego a hablar con nadie. Mi objetivo, ahora, es ganar las elecciones. A la hora de pactar no tendré problemas en sentarme con quien quiera acordar para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Es difícil conseguir una mayoría absoluta pero no imposible.

En la recién publicada lista electoral del PP por València usted aparece en la número 25. ¿Qué ventajas puede tener que usted tenga un escaño en las Corts? ¿Podrá compatibilizar ambos cargos?

Lo primero, es un honor que el futuro presidente de la C. Valenciana, Carlos Mazón, haya pensado que Bétera esté representada en las Corts. Para mí, el objetivo es Bétera y ese es mi motor. Pero Bétera no está solo en la candidatura de Elia, sino en personas válidas como Manuel Pérez o Mónica Martín que irán en esa lista. Si se da que tuviéramos que compaginar, para mi sería un honor compaginarlo o decidir cuál es la prioridad, que siempre será Bétera.

¿Cuál diría que ha sido el mayor avance en Bétera estos 4 años?

El mayor éxito que podemos tener es que terminamos una legislatura donde hemos cumplido el programa electoral. Hemos cumplido con la revolución fiscal por la que se ha bajado el IBI, la exención en un 95% del IBI rústico para agricultores, la exención de la plusvalía mortis causa. Hemos solucionado los nitratos en el agua potable de nuestro municipio, para que todo el casco urbano y urbanizaciones tuviera agua de calidad. Hemos reparado toda la red del agua potable, que tenía una pérdida de un 80 %. Hemos invertido en infraestructuras que no se ven, pero que son necesarias, y más de cara a un verano que, si no llueve en mayo, vamos a tener sequía. Vamos a trabajar en la doble canalización del riego en zonas verdes, para que se nutran de agua no potable.

"Los ‘bous al carrer’ forman parte de nuestra identidad y se van a mantener, pero habrá cambios"

Y también han apostado por el deporte y mejoras en colegios.

Bétera tiene carencia de infraestructuras de este tipo. Hemos empezado desde abajo mejorando el pabellón, más de un millón de euros van al polideportivo, dos cubiertas de pistas polivalentes, un gimnasio adecuado para todas las necesidades de nuestros deportistas, un arenero para el club de socorrismo. En Educación, tenemos la delegación de competencias del nuevo IES 2, que es una inversión importante. Igual que digo lo que no hemos tenido, también reconozco lo que se ha conseguido y que la legislatura que viene tendremos. En les Alfàbegues se va a hacer una reforma importante porque dobla el alumnado que puede acoger. Va a ser una realidad, no solo para Bétera, sino para Serra y Nàquera, que por proximidad y porque compartimos nuestro día a día, no hay rivalidad, queremos que nuestra zona prospere y tenga instalaciones de calidad. Será una realidad en la próxima legislatura. El colegio público de Torre en Conill no está todavía materializado. Sí que hay suficiente censo de alumnos para instalar un colegio, pero la zona prevista, al haber controversia, se ha descartado, así que los vecinos y vecinas pueden estar tranquilos. Se están mirando las nuevas parcelas dotacionales para buscar el lugar idóneo porque es necesario en esa zona.

Por hablar de proyectos concretos: la variante de Bétera ha sido sin lugar a dudas la obra más esperada y para la diputación la que más inversión ha supuesto. ¿Es un hito en esta legislatura?

Es un hito porque viene de legislaturas anteriores. En la anterior se pagaron las expropiaciones, en torno a 2011. Que hoy sea una realidad es gracias a alcaldes y alcaldesas que han pasado por aquí. Lo que también es una realidad es el segundo tramo de la ronda que ha sido en esta legislatura y es importante que diputación nos haya oído. Siempre lo he dicho: he manifestado mi agradecimiento a la diputación porque en esta legislatura de pandemia y guerra, se ha optado porque Bétera tuviera esta infraestructura.

¿La Albereda y su renaturalización se ha presentado será el hito de la siguiente legislatura?

No nos ha dado a tiempo en materia de sostenibilidad y medio ambiente de poder ejecutar todos los proyectos que teníamos, como el alumbrado, que estamos a la cola y lo trabajaremos en la próxima legislatura. Sin embargo, en la Alameda hay un proyecto que con una subvención del Ministerio y de la Conselleria de Medio Ambiente se va a ejecutar el Barranquet, que será una maravilla. Todo el mundo conoce este lugar, la Albereda es el punto de referencia. Donde estaban los lavaderos, lugar de reuniones, la maldita riada que se llevó tantas vidas en Bétera... A través de ese concurso de ideas que se impulsa de Urbanismo, los expertos nos dan otra visión de lo que podría ser la Alameda en el futuro.

La Albereda es también el epicentro de las fiestas.

Sí, y no hay que perder nuestras tradiciones, como es el cohete. Tenemos la única 'cordà' de España, y les Alfàbegues, que hay que pelear para que sea Bien de Interés Nacional. Hay que mantener esas tradiciones pero intentar combinarlas con la sostenibilidad y el descanso vecinal, porque ya no somos el pueblo de 10.000 habitantes, sino que la diversidad es un eje. Que se pueda combinar tradición, con descanso y sostenibilidad, es el objetivo.

Precisamente otro de los asuntos que ha dividido a la ciudadanía son los Bous al Carrer por las molestias que ocasiona este evento en el municipio. ¿Qué postura mantendrá en el futuro respecto a este asunto?

Ante todo, respeto. Yo tengo fotografías de mi abuelo haciendo la entrada de los bous en la calle de les Alfàbegues. Forma parte de nuestras señas de identidad. El tema de los bous los he vivido a través de mi abuela, de mi madre y ahora yo. Hay que cambiar cosas, pero sobre todo respeto por este acto y mantenerlos. No me voy a manifestar nunca faltándole el respeto a nadie, y yo espero lo mismo. Escucharé a todos, y vamos a intentar, aunque sea muy difícil, llegar a ese consenso para que se puedan celebrar adaptándonos las dos partes.

"Cada día hay 1.000 alumnos con diversidad funcional que se tienen que ir a centros de otros pueblos"

El contrato de limpieza viaria y recogida de residuos ha sido también otra de las grandes licitaciones del mandato, junto al de Parques y Jardines. ¿Cómo están funcionando? Hubo quejas sobre todo en la recogida de enseres.

Son los dos contratos más importantes. El de recogida de residuos lleva en marcha cuatro meses, fue una licitación complicada pero el TAR nos dijo que se debía continuar y continuamos sacándola adelante. Es un periodo de prueba, porque tiene que rodar todavía. Es un cambio importante y la concejal de Medio Ambiente, Gloria Campomanes, está supervisando día a día que el servicio se cumpla y es lo que el vecindario se merece. El de Parques y Jardines no ha tenido tanto bombo, pero ha costado mucho de sacar. La legislatura pasada, el anterior equipo de gobierno, rescindió el contrato y pensaba hacerlo en cuatro meses y no pudo. Nosotros tampoco, nos ha costado mucho. Hemos ganado con las dos licitaciones. El concejal Carlos Abad está llevando un muy bien trabajo y está cumpliendo. El Parque de les Alfàbegues va a ser también una realidad.

Del presupuesto de este año (que asciende a 26 millones) hay consignado casi 1 millón para planes de empleo. Supongo que la tendencia ha mejorado desde que comenzó a gobernar pero entiendo por esta asignación que sigue siendo una prioridad. Los planes de empleo son fundamentales. Primero porque Bétera ha crecido mucho y aunque tenemos una tasa de paro no demasiado relevante, pero creo que si generamos empleo fomentamos que los empresarios vengan al municipio a instalarse, y eso, a la vez, crea puestos de trabajo. Hay que promover que l'Horta Vella crezca y que el I1, el primer polígono industrial, se desarrolle en la próxima legislatura. Con eso y nuestra naranja, que es el motor económico, y junto a la Administración Local que apueste por planes de empleo, debe ser el camino. Hay que dar empleo a todo el mundo. Si generas empleo y riqueza, que no solo es material, sino emocional, porque es muy importante salir de casa y combatir la soledad no deseada. Que la gente joven salga y la Administración les de una oportunidad es muy importante. Gracias a Labora por apostar por esos planes de empleo. ¿Van a potenciar la atracción de inversiones a l'Horta Vella? Creo que Bétera está geográficamente bien situada, con el Bypass, la CV-35 y la ronda norte. La agricultura es nuestro motor, pero si creces industrialmente, la agricultura también. Hay empresas vinculadas al sector agrario que pueden ver en Bétera la posibilidad de implantarse. Quiero hacer ese llamamiento, ya que Bétera es un pueblo donde la agricultura es el eje, pero tenemos un parque empresarial que vamos a impulsar y que vamos a tener en la próxima legislatura el nuevo parque logístico donde las naves están vendidas. Además, l'Horta Vella de la mano de Aemon, ha implantado mejoras en sostenibilidad como es un carril bici y un parking para cargar coches eléctricos y cámaras de seguridad

Usted gestiona la población del municipio más grande de la comarca, con 26.289 personas, que conforman una sociedad civil muy heterogénea ya que en este municipio confluye un perfil híper local, con otro más urbanita que habita en zona residencial. Tiene este municipio también una vertiente muy rural, con la agricultura con un gran peso económico, pero al mismo tiempo abundan los profesionales liberales… ¿Cómo se contenta a todos?

Tenemos el sector de las urbanizaciones, que van más allá de Mas Camarena y Torre en Conill, que son urbanizaciones consolidadas, pero es que dentro del casco urbano también hay bloques con piscina, con un perfil parecido a las otras. Intentamos atender las necesidades de todos, que al final lo que necesitamos es infraestructuras en sanidad, en educación, seguridad y limpieza, y eso lo tenemos viviendo aquí en el casco urbano o en las urbanizaciones. Esa es la labor y el reto comunicativo. Fomentar la educación, la cultura, eso es imprescindible también para no perder la identidad de pueblo. Los coheteros no paran de crecer en peñas, nuestras Obreras y Mayorales siguen peleando cada año para mantener las fiestas. Tenemos comunidades muy importantes y voy a apostar por la diversidad de este pueblo, con el respeto por bandera porque en Bétera todos caben.

¿Qué se queda en el tintero de este mandato y que no faltaría en el siguiente?

Vamos a pelear por varias cosas. Lo más importante y urgente son las infraestructuras sociales, no me voy a cansar de pedirlas y espero que cuando esté Carlos Mazón esté en la Generalitat lo solucione. Bétera es el único pueblo del Camp de Túria que no tiene ni un centro de día, ni uno de diversidad funcional pese a tener 1.000 alumnos con esta necesidad, y que tienen que irse a otros pueblos, ni tampoco residencia de mayores. Somos 26.000 habitantes, esa va a ser nuestra batalla en esta legislatura, trabajar en infraestructuras sociales, la necesitamos ya. En Sanidad, hemos reivindicado y continuaremos haciéndolo la necesidad de un nuevo dispensario. Tenemos la parcela y el anteproyecto, está todo listo, pero el Consell no nos ha incluido en los presupuesto. Será una realidad con recursos propios y pediremos subvenciones a Sanidad.

Otra necesidad, sin lugar a dudas, es la mejora del transporte público: Una doble vía de metro, pero es que no tenemos línea de autobús y en carreteras necesitamos desdoblar las carreteras de Burjassot a Torres Torres y la de Mas Camarena, que cada mañana se colapsan, con el tapón de la CV-35 después. En este sentido, no se entiende que teniendo de ferferencia el hospital Arnau de Vilanova, al que podemos llegar en metro, nos deriven a Llíria donde no tenemos transporte directo. Tenemos que ir a Empalme, coger la línea de Llíria, y allí un autobús. En materia de deporte, recuperaremos nuestro trinquet, Bétera es un pueblo de pilota valenciana y vamos a construirlo.