Cs no presenta lista en municipios de Camp de Túria donde obtuvo ediles en 2019

Ciudadanos no se presentará el 28 de mayo en tres municipios donde se hizo fuerte en las elecciones de 2019. La Pobla de Vallbona, l’Eliana yLoriguilla no contarán con una candidatura de un partido al borde del abismo y donde buena parte de sus integrantes se han pasado a las filas populares. De hecho, de los 16 municipios delCamp deTúria, los de Inés Arrimadas solo tendrán representación en Bétera, Llíria, Vilamarxant y SanAntonio de Benagéber.

El caso más singular es Loriguilla, donde SergioAlfaro ganó la alcaldía con las siglas naranjas. Una moción de censura entre PP y PSPV terminó con su mandato, y el contraataque fue letal: la dirección provincial del PP lo fichó como candidato a las elecciones de mayo, pasando por deltante de la virtual candidata,Montse Cervera, que terminó por darse de baja en el partido y presentando una candidatura alternativa.

Mientras, en la agrupación compartida de l’Eliana y la Pobla deVallbona la situación es parecida. El actual concejal,Voro Martínez, deja Cs y no volverá a presentarse en l’Eliana. No ha sido invitado a formar parte de la lista popular y él tampoco ha mostrado su disposición, por lo que se aparta de la política municipal. No así Carlos Úbeda, coordinador de Cs y militante en l’Eliana, que sí que participará en la lista de Maria José Marco pese a no haber sido concejal.

Mientras, la situación en la Pobla de Vallbona es más tensa por la disconformidad de los dos ediles de Cs con la operación llevada a cabo por el PP. José Luís Martín e Inma Belenguer se sienten «humillados» tras haber negociado durante meses su asunción por parte de los populares, pero el candidato,Abel Martí, «no ha sabido defender al equipo con el que quería confluir».

Así de contundente se muestra José Luís Martín, quien reconoce que su frustración no es económica, sino puramente política.«Ni Inma ni yo vamos a cobrar, a casa nos podemos ir sin problemas, pero pensábamos que si uníamos ambos partidos había una posibilidad real de gobernar», dice Martín. Sin embargo, con la negativa del comité provincial electoral del PP, «se le complica mucho para gobernar en el municipio».

Casi un año de acercamiento

Según explica Martín, las conversaciones se iniciaron en junio de 2021 a través de la exalcaldesa popular y lideresa del partido, Mari Carmen Contelles. Todo había discurrido en armonía hasta que en febrero, una reunión con el ya candidato Abel Martí les confirmó que no formarían parte de la candidatura. Según ha explicado en Radio Pobla, la propuesta «no cuajó» en el comité provincial electoral. Con los naranjas habían pactado los puestos 7 y 8, ya que en caso de ganar el gobierno de la Pobla, obtendrían concejalía (en 2019 sacaron 6 concejales).

Puestos demasiado avanzados para la dirección de Vicent Mompó, que solicitó que fueran en el 9 y en el 13: "Abel no supo defender sus números, no han podido cumplir lo que nos dijeron, es una venganza; no quieren que Abel sea alcalde", afirma Martín.

Abel Martí afirmó en la tertulia que, en este sentido, "la propuesta no cuajó". "No podemos pasar por encima de ellos [del comité provincial], cuando lo presentamos, no gustó". Para los de Ciudadanos esto supone una señal de debilidad ya que es Martí y no Mompó quien debe trazar la lista y apostar por miembros que sean útiles para la Pobla. Además, subyace la sombra de la exalcaldesa Mari Carmen Contelles en toda esta maniobra, ya que según afirma Martín, su objetivo era volver a ser candidata.

Se trata de un asunto algo peliagudo en las filas internas de los populares, donde todo apuntaba a que Rosana Marín sería la alcaldable, pues era el testigo natural. Según se baraja en algunos foros, Contelles pudo presentarla como candidata al comité provincial para que tumbaran esta opción y recuperaran a ella misma, pero apostaron por Abel Martí, con ciertos reparos en un sector de los simpatizantes populares.

Según explica el propio Martín, la decisión de abandonar Ciudadanos se tomó tras la moción de censura de Murcia. Sin embargo, "decidimos aguantar hasta finalizar la legislatura, tanto aquí como en l'Eliana". También trató de agruparse con CUPO y Centrats en la Pobla para poder ser decisivos en la elección del alcalde, pero la negociación no salió adelante.