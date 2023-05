La Orquesta Filarmónica de Berlín es una de las agrupaciones musicales con más reconocimiento en todo el mundo. Creada en 1882, ha continuado su actividad de forma ininterrumpida hasta la actualidad. Su actual sede es la Berliner Philharmonie, una de las salas de conciertos más importantes de la capital alemana.

Desde 1991, cada 1 de mayo la filarmónica organiza el Concierto Europa, que consiste en visitar las diferentes capitales europeas. Este año las ciudades elegidas para la gira europea han sido Barcelona, Madrid y Zaragoza.

Una de las personas que ha integrado estos días la orquesta ha sido Juan Manuel Gómez, miembro de la Banda Primitiva de Llíria. Esto supone un hecho histórico, ya que es el primer músico de la localidad que consigue formar parte de la prestigiosa agrupación.

"He trabajado con todas las orquestas de España, pero para cualquier músico tocar con la Filarmónica de Berlín es algo único"

"El sábado pasado me llamó el trompa solista de la Filarmónica, con el que ya tenía desde hace tiempo una buena relación. Me contó que se encontraba enfermo por covid y que no iba a poder tocar con la orquesta esta semana, por lo que me eligió para que lo sustituyese", relata el trompista.

"Obviamente dije que sí y me incorporé al ensayo planificado para el día siguiente, previo al concierto de la Sagrada Familia que estaba previsto para el lunes. A pesar de haber ensayado solo un día con ellos, las piezas que tenía que interpretar ya las había tocado en muchas ocasiones, por lo que no supuso ninguna dificultad para mí. Actuar con una de las mejores orquestas del mundo ha sido una experiencia fantástica y muy ilusionante. He trabajado con todas las orquestas de España, pero para cualquier músico tocar con la Filarmónica de Berlín es algo único. Durante todos estos años, la música ha llenado todos los huecos de mi vida. Para mí, es una forma de vida", añade.

"Los músicos de la Filarmónica de Berlín aparte de tocar fantástico, son muy amables. Me han hecho sentirme muy cómodo. Me han agradecido que pudiera hacer la gira y todos me han felicitado. Supongo que hacer música a este nivel supone también estar más feliz y contento con la vida en general", explica Juanma.

Juanma nació en Bilbao en 1967. Su padre, liriano de nacimiento, era el trompa solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Su abuelo también fue trompista. Debido a la tradición familiar, entró en la Banda Primitiva de Llíria con apenas 13 años, aunque no dejó de residir en la capital de Vizcaya. La banda liriana es la más longeva de todo el territorio nacional, con más de 200 años de historia (fue creada en 1819).

Tres años más tarde, con 16 años, siguió los pasos de su padre y entró en la Orquesta Sinfónica de Bilbao. En 2010, se convirtió en el trompa solista de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y de Cataluña (OBC), función que ha seguido desempeñando hasta hoy. Gómez se mudó a la ciudad catalana hace once años y reside actualmente allí.

El trompista bilbaíno es conocido con el apodo de 'El solito' y cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la música. Ha trabajado con uno de los directores con más renombre del mundo, como es el italiano Ricardo Mutti. Además, ha colaborado con prestigiosas orquestas como la Mahler Chamber Orchestra o la Chicago Symphony Orchestra, fundada en 1891.

"Además de mi padre y mi abuelo, toda mi familia está relacionada con la música. Mi tío, mi sobrino y mi hija pequeña son o han sido trompistas, mientras que mi hermana es fagotista y mi mujer chelista. Por otro lado, mi otra hija fue violinista pero actualmente es psicóloga. Algunas personas piensan que la música es un entorno elitista, pero esto no es así. Yo pienso que es educativa y eleva el alma", afirma Juanma.

Gira de la Filarmónica de Berlín

La Filarmónica ha protagonizado varios conciertos a lo largo de esta semana en España, en los que han interpretado obras de referentes de la música clásica como Robert Schumann o Mozart. El pasado lunes y martes tuvieron lugar dos conciertos en Barcelona.

El primero de ellos en la Sagrada Familia (Concierto Europa) y el del martes en el Palau de la Música. Los siguientes días (miércoles y jueves) viajaron al Auditorio Nacional de Madrid, como parte de la temporada de Ibermúsica.

Ibermúsica es una fundación que tiene el objetivo de apoyar la música clásica y promocionarla entre los más jóvenes. La gira española concluirá hoy finalmente en Zaragoza. El auditorio de la ciudad presenciará el concierto de la prestigiosa orquesta, que comenzará alrededor de las 19:30 y que espera un lleno total, ya que se han vendido todas las entradas.