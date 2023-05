“Queremos recuperar esa ilusión y esa felicidad que Bétera sintió en 2015. Nos conocéis, sabéis cómo trabajamos, sabéis cuáles son nuestras prioridades para el pueblo, sabéis que no engañamos nadie, sabéis que nuestras políticas no dejan atrás ninguna persona, sabéis que no evitamos las responsabilidades”. Así inició el acto Cristina Alemany, exalcaldesa de la Bétera y ahora de nuevo candidata por Compromís per Bétera en las próximas elecciones del 28 de mayo. Así de contundente se mostró en un acto arropado por la militancia y simpatizantes organizado el fin de semana y donde dio a conocer a la lista que le acompañará en los comiciós.

Después de alentar las personas asistentes al acto, Alemany recordó todas las oportunidades que se han perdido en esta legislatura con la derecha en el gobierno municipal pese al contexto económico favorable. “No habido inversiones en infraestructuras, que actualmente son insuficientes, no se ha reducido en gasto innecesario; tampoco se ha intentado reducir el coste de servicios al licitarse, más bien al contrario: se ha incrementado el coste. No se ha buscado ninguna solución en el problema histórico de las 23 urbanizaciones sin servicios básicos, no se ha invertido ningún euro al mejorar la movilidad y accesibilidad al casco urbano”, criticó Alemany “Bétera no se merece perder otro tren, el que proponemos es crear una ciudad dinámica y de futuro, una ciudad del siglo XXI. Para conseguirlo hay que poner el foco en varios puntos”. Así el alcaldable indicó la urgencia de la materialización de un plan de movilidad al casco urbano y la conexión adecuada con las urbanizaciones del municipio, que suponen una parte importante de la población del municipio y que a estas alturas solo tienen el transporte privado como medio para acercarse el núcleo. Por otra banda, recordó que Bétera necesita infraestructuras públicas como un polideportivo nuevo, una biblioteca y una sala de estudio en condiciones. Infraestructuras necesarias para Bétera Tampoco se olvidó de todas aquellas inversiones públicas financiadas por otras administraciones. “Hay que acelerar la construcción del nuevo Instituto y colegio de Primaria, pero principalmente, hay que recuperar la propuesta de la Consellería de Igualdad de construir a Can Nebot una residencia pública financiada íntegramente con recursos de la GVA y que el PP no quiere, utilizando el chantaje”. Otro de los puntos clave fue el agua, “no solo hay que garantizar que el agua del grifo se pueda beber, hay que garantizar que el precio sea barato y, el más importante, que la gestión continúo siendo pública. El PP ya intentó privatizarla una vez, ahora con el plan director que se ha contratado todas las opciones pasan para anular los pozos públicos y suministrarse exclusivamente con agua de la EMSHI. Con ese modelo la ciudadanía pierde el control de la gestión”, en este punto Alemany mostró mucha preocupación porque se ha ocultado información relevante a los vecinos. Además, incidió en un aspecto destacado: “Se tienen que hacer inversiones que nos permiten reinvertir y mantener las cuentas municipales saneadas. Nuevas propuestas energéticas como la ubicación de placas fotovoltaicas en todas los edificios públicos, la creación de una comunidad energética local o la reconversión de los jardines actuales en jardines mediterráneos son ejemplos de inversiones que devuelven un ahorro que permite reinvertir en otros servicios públicos para mejorarlos, ampliarlos o implantarlos. Y evidentemente tienen una incidencia muy positiva en el medio ambiente”. Por último, Alemany no se olvidó del fomento de las políticas públicas que dan respuesta a las necesidades de la juventud de Bétera, “como la Potenciación de alternativas de vivienda accesible y de alquiler joven: el 50% de la vivienda pública o la creación de ayudas a los jóvenes para la adquisición de transporte sostenible”. La lista electoral de Compromís per Bétera para las elecciones del 28M 1.Cristina Alemany 2.Joano Baudés 3.Jose Rodado 4.Paula Solaz 5.Joan Partal 6.Enric Álvarez 7.Daría Terrádez 8.Toni Marzo 9.Raquel Puig 10. Juanvi Piá 11.Patricia Carpio 12.Francesc Bosch 13.Irene Gómez 14.Pep Gil 15.Eva Motilla 16.Neus Sánchez 17.Rebeca Ten 18.Francesc Gil 19. Rosario Asensi 20.Manel Usó 21.Juan Carlos Melitón Suplentes S1.Sergi Asensi S2.Joana Pascual S3.Carmen Taroncher S4.Vicent Morelló S5.Sari Valero S6.Josep Ramon Coscollar