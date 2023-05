En la complicada estructuración que el PP de la Pobla de Vallbona ha vivido en los últimos meses para elegir al candidato o candidata a las elecciones municipales del 28M, el nombre de Rosana Marín era el que más fuerte sonaba. Sobre todo porque la líder del partido y exalcaldesa, Mari Carmen Contelles, así lo había decidido: Marín sería su relevo. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando el comité electoral provincial del PP en València, que supervisa Vicent Mompó, decidió dar el peso electoral a Abel Martí, obviando el sentir de la agrupación local que veían en Marín la sucesora natural de Contelles.

Ahora, la hasta ahora número 2 en el PP de la Pobla de Vallbona se hace a un lado y anuncia que dejará su vinculación política en la Pobla en la primera fila, como ha hecho hasta ahora. Ya había sucedido en un segundo plano, no siendo incluida en la candidatura local que ha impulsado Abel Martí, aunque explica que fue ella misma la que decidió no incluirse por asuntos familiares que le requieren su atención. Sí aparece Contelles en el último lugar, la número 21, de forma simbólica.

En un comunicado hecho público esta mañana, Marín explica que “cuando Mari Carmen Contelles decidió no presentarse, me propuso si quería coger el testigo. En aquel momento lo comenté en familia y con mis compañeros y todos me dieron su apoyo”. Sin embargo, "tras los retrasos en la confirmación del candidato por parte de Valencia, y tras analizar detenidamente los pros y contra", Rosana Marín decidió dar un paso atrás y no presentarse, adelantándose a lo que iba a pasar: que València elegiría a otra persona, resultando ser Abel Martí.

Las molestias en el seno de los populares de la Pobla son notables desde entonces y, con más o menos disciplina, han aceptado la imposición de València y Abel Martí ha hecho esfuerzos por conciliar esas tensiones internas, consciente del difícil papel que le ha tocado gestionar tras años de liderazgo absoluto de Contelles ya no solo en la Pobla, sino en la comarca del Camp de Túria.

Marín señala en el comunicado que su marcha se debe a motivos “estrictamente personales” y por “propia voluntad y no por nadie” y que “tomo esta pausa para dedicar mayor tiempo a mi familia, en especial a mis dos hijos a los que ahora me debo, y a mi profesión”.