“Ni residencia, ni centro de día, ni centro ocupacional, no tenemos ninguna instalación social para atender a nuestros vecinos y vecinas”. Con estas palabras la candidata del Partido Popular de Bétera y alcaldesa, Elia Verdevío, ha reivindicado las carencias en infraestructuras sociales que tiene el municipio en un encuentro en el que ha participado Elena Bastidas, diputada autonómica del PP.

"Esta es la realidad que vive Bétera", señala. Desde el grupo popular llevan reivindicando desde el inicio de la legislatura infraestructuras sociales para los vecinos y vecinas con diversidad funcional que tienen que desplazarse fuera del municipio para atender sus necesidades más básicas y tener una mayor calidad de vida. “Al igual que nuestros mayores, que carecen de espacios dedicados a la tercera edad”, señalan.

“Somos el único municipio de la comarca de Camp de Turia de más de 20.000 habitantes sin espacios necesarios para los más de 2.000 vecinos con diversidad funcional”, ha recalcado Elia Verdevío.

Durante el encuentro, Verdevío y Bastidas, han visitado las instalaciones de Casa Nebot. “Ofrecimos al anterior Director General de Infraestructuras Sociales este espacio para que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ubicara una Residencia de Mayores pública y, dado que es un edificio municipal pagado por todos los vecinos y vecinas de Bétera, a cambio les solicitamos la puesta en marcha de un complejo social y les cedimos una parcela municipal para construirlo. Pero en un ir y venir de reuniones donde parecía que si, finalmente, nos responden con un no”, ha destacado la actual alcaldesa del municipio.

En ese sentido, también se ha tratado el tema de la parcela que ofrecieron a la Consellería y donde proyectaban construir un complejo social que acogiera diversos espacios acordes a las necesidades de la ciudadanía tales como una residencia, un centro de día y un centro ocupacional. En declaraciones del PP de Bétera “un trato justo tras ceder nuestra residencia”.

La cesión del espacio para ubicar una Residencia Pública en Casa Nebot implica que programas como el Taller de Alzheimer, el Taller de Ocio Terapéutico con animales para personas con diversidad funcional, las clases para mayores del programa Bétera Saludable y las actividades de ocio para personas con diversidad funcional se queden sin espacio para llevarse a cabo ya que en la actualidad se realizan en instalaciones donde se ubicaría la residencia.

Unos espacios que además son utilizados para reuniones, conferencias, charlas y actos por parte de las asociaciones de mujeres, culturales, deportivas, festivas…

“No nos negamos a que Bétera tenga una residencia, al contrario, la queremos y es necesaria. Pero necesitamos que a cambio la Conselleria construya instalaciones sociales para seguir ofreciendo estos programas a nuestros vecinos y vecinas. No podemos negarles estos talleres que tanto les benefician y tanto bien les hacen”, ha afirmado Verdevío.

Y ha continuado “no podemos comprometer este espacio sin instalaciones a cambio, es lo justo, puesto que el espacio de la residencia fue costeado íntegramente por los beteranos y beteranas y ahora a cambio queremos ofrecer a los vecinos y vecinas nuevos espacios para su bienestar”.

Cabe destacar que la puesta en marcha de una residencia pública en el municipio no garantiza el acceso de los vecinos y vecinas de la localidad, sino que priman otros criterios. Por lo que los populares “defendemos que, al menos, nuestra ciudadanía pueda disfrutar de otras instalaciones”.

En ese sentido el grupo popular lamenta que “Bétera no sea su prioridad, no entre en sus planes y no sea suficiente municipio como para albergar estás infraestructuras sociales, que tanto necesitamos y en cambio, otros municipios con menos habitantes, sí”.

Por ello, los populares beterenses han reivindicado que no son una localidad de segunda, “somos una población de primera con una renta per cápita y un crecimiento exponencial de habitantes al alza que nos eligen por ser un municipio que apuesta por la calidad de vida de sus residentes”.

Y han finalizado “vamos a seguir luchando por ofrecer a los vecinos y vecinas de Bétera los servicios e infraestructuras que necesitan. Porque esta es la realidad de Bétera y no demagogia”. Asimismo, Elia Verdevío, ha querido invitar a toda la ciudadanía a participar este viernes día 12 de mayo a las 19:00h en la Alameda a su acto de Presentación de Candidatura “para dar a conocer el proyecto que tengo para Bétera y las grandes personas que me acompañan en la lista que presentamos para el próximo 28M”.

“Un proyecto sólido, estable, vanguardista y moderno que haga avanzar a Bétera en bienestar y calidad de vida para los vecinos y vecinas”, ha finalizado Verdevío.