Los hermanos y exalcaldes del PP de Loriguilla compiten ahora en partidos distintos

La vida política en Loriguilla ha dado tantas vueltas en cuatro años que, con las mismas piezas, el juego es completamente distinto. El baile de candidatos hacia uno y otro lado, de un partido a otro, tras expulsiones y admisiones, y disidencias, ha llegado a tal nivel que ha terminado por ‘enfrentar’ políticamente a dos hermanos: el histórico líder del PP en el municipio y exalcalde, Javier Cervera, con su hermana, actual alcaldesa, Montse Cervera, renunció en el PP hace un año. Hermanos, exalcaldes, y ahora también rivales en las urnas porque mientras Javier ha decidido concurrir a las elecciones con Vox, Montse ha decidido hacerlo con su propia agrupación Ucin Loriguilla.

La intrahistoria de cómo se ha llegado hasta esta circunstancia es rocambolesca e implica a casi todos los candidatos políticos del resto de partidos en el ayuntamiento. Montse, cabeza de lista del PP, fue expulsada al pactar una moción de censura con el PSPV para desbancar a Ciudadanos de la alcaldía. Lo consiguieron, pero les costó la afiliación. Fue entonces cuando la dirección provincial de los populares en València decidió fichar al ya exalcalde de Ciudadanos, Sergio Alfaro, como cabeza de lista del PP en Loriguilla , un movimiento que provocó la salida masiva de militantes del PP que se dieron de baja. Entre ellos, el presidente, Javier Cervera, que vio cómo el ‘dedazo’ de València no respondía al sentir de la agrupación local, y la pérdida de confianza fue mutua.

Ambos reniegan del giro que ha dado el PP con el fichaje de todos los excandidatos de Ciudadanos en el pueblo

Pero no terminó ahí la carrera política de los Cervera. Primero fue Montse quien decidió reagrupar a esa militancia decepcionada con los populares y unirlos bajo la marca nacional, de perfil local, Ucin.«Queríamos un partido independiente y municipalista que no tenga líneas rojas, y en Ucin lo prioritario es el pueblo por el que te presentas», explica la candidata.

A la pregunta de si podría pactar con el PP, la respuesta es clara: No. «No me gusta lo que ha hecho el partido y las personas que lo integran ahora, excepto una, son los mismos de Ciudadanos en 2019», señala.

Montse asegura que nunca se planteó entrar en Vox con su hermano porque no es un partido que le represente en absoluto. No así a Javier, quien asegura que el partido de ultraderecha «representa unas ideas que el PP abandonó», y lamenta que no haya escuchado a los afiliados que tenía en Loriguilla. «Cuando todo termina con una imposición por encima de lo que dicen los afiliados, nos sentimos desamparados», asegura.

Con su hermana, reconoce, hay una «rivalidad sana, cada uno defiende una posición y nos respetamos mutuamente, tolerando las opciones que cada uno defiende», explica Javier. Lamenta que la situación en Loriguilla se haya polarizado tanto en los últimos años, con enfrentamientos vecinales derivados, precisamente, de la inestabilidad política.