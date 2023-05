“Tenemos claro que la movilidad es vida, es salud y también es economía”. Con esa premisa celebró Compromís per Bétera su primer acto de campaña donde toda la lista, encabezada por Cristina Alemany.

“Adquirimos el compromiso de que en cuatro años se arreglará un porcentaje muy alto de las más de 23 calles que queremos transformar de arriba abajo en el casco urbano” afirmó Cristina en una paseo acompañada por alguna de las personas de la lista municipal.

Al primer acto de campaña reivindicaron aquello que entienden tiene que ser una de las principales revoluciones en Bétera. En palabras de Alemany, “buscamos una revolución en positivo con el consenso de los vecinos y vecinas. No podemos seguir con un pueblo caótico que no permite pasear cómodamente a nuestros vecinos, queremos aceras anchas o plataformas únicas, calles con más árboles y mobiliario urbano, zonas seguras por donde los escolares y la gente mayor pueda atravesar Bétera, así como unos entornos comerciales que inviten a que la gente los paseo y se consolidan y generan más tiendas, academias y diferentes establecimientos al casco urbano”.

Compromís también afirma tener claro que las conexiones con las urbanizaciones no pueden ser en algunos casos "caminos de cabras" totalmente inseguros que no invitan para nada a bajar al casco urbano y que hacen que en estos momentos el destino de muchas urbanizaciones no sea nunca el casco urbano de Bétera. “No solo mejoraremos las conexiones, tanto para vehículos a motor como conexiones ciclopeatonales, también crearemos aparcamientos disuasivos y pondremos en marcha un servicio a demanda de transporte público, queremos ser un pueblo atractivo para unas urbanizaciones que actualmente están totalmente desconectadas de Bétera”, concluye Alemany.