El Partido Popular de l'Eliana se presenta a las próximas elecciones municipales liderado por la candidata María José Marco. Son varias las iniciativas que integran su programa electoral. Recientemente, han anunciado algunas de ellas como la construcción de 900 nuevas plazas de aparcamiento o la reducción del recibo del agua un 30%.

Según explica la formación, hay un grave problema de movilidad en l'Eliana, que se acrecienta por la falta de aparcamiento y "la demonización del coche que hacen desde el PSOE".

Para Marco, un gran número de vecinos bajan al pueblo en coche porque viven en urbanizaciones y hay que darles una solución de aparcamiento para que puedan hacer vida en el pueblo o comprar en el comercio local . "Vamos a poner en marcha además un servicio de autobús de línea regular, y carriles de bici y patinete que vertebren el pueblo con todas las urbanizaciones, respetando al peatón", añade.

Otra de las medidas que han incorporado en su programa de gobierno es la bajada del recibo del agua un 30%, alegando que "los vecinos de l'Eliana no tienen por qué pagar los desmanes del PSOE en la gestión de la 'Planta Desnitrificadora', unos sobrecostes que hicieron triplicar el presupuesto inicial".

Han asegurado que, además de reducir el recibo del agua, se llevará a cabo una fuerte inversión en la renovación total de las canalizaciones municipales "donde se pierde hasta un 50% del agua que se distribuye por la red".

También afirman que pondrán en marcha la doble red de la urbanización Entrepinos, "para que puedan disfrutar de una infraestructura que está realizada y da la posibilidad de ser más ecológicos y ahorrar dinero y agua".

Por último, otra de sus propuestas hace referencia al cambio de sentido de las calles de las urbanizaciones. Un proyecto que ha sido impulsado por el actual ayuntamiento.

"Se ha creado un problema donde no lo había, no se ha escuchado a los vecinos, el PSOE ha tomado decisiones unilaterales sin un buen trabajo previo, que ha llevado a que calles pintadas de un sentido, lo hayan cambiado al contrario la semana siguiente. Han obligado a la mitad de los vecinos de la calle a pagar, en su afán recaudatorio, por un vado que antes no necesitaban", afirma Marco.

"Muchas de las calles se han pintado varias veces porque cambiaban el sentido del aparcamiento o, según fuentes vecinales, porque el de en frente se había quejado a alguien en el ayuntamiento", añade.

La idea del PP pasa por devolver "la libertad de circulación" a cada vecino y consultando en cada calle a los vecinos, por si en algún punto hay una situación de peligro que requiera una actuación específica. Además, proponen que se aparque cada semestre en un lado de la calle, "para así preservar las aceras y conseguir que ningún vecino necesite pagar un vado para salir de su casa".