El Ayuntamiento de Bétera perdió la oportunidad de que la Conselleria de Políticas Inclusivas gestionara la residencia para mayores construida desde 2002, pero sin poder utilizar por las obras de adaptación que necesita para cumplir con la normativa vigente. Este inmueble fue incluido dentro del PlaConvivint en 2021, a través del cual el ayuntamiento debía ceder el edificio y realizar las obras oportunas para que la conselleria pudiera ponerla en funcionamiento y asumir los gastos, pero esto no sucedió porque el consistorio exigió que la cesión sólo se produciría si Políticas Inclusivas construía también el Centro de Día, elCEAM y una solución para los vecinos y vecinas con diversidad funcional en el municipio, que ascienden a 1.368 personas.

La cesión del inmueble no se realizó porque el ayuntamiento vinculó este trámite al compromiso de la conselleria de construir el resto de infraestructuras, por lo que el plazo para realizar la permuta venció y Bétera se quedó, un año más, sin explotar su residencia ya construida desde hace 21 años.

El consistorio explica que la residencia costó alrededor de 2 millones de euros y no se iba a ceder a Políticas Inclusivas sin recibir a cambio «un trato justo» con la construcción de estas tres infraestructuras sociales. Después de casi una decena de reuniones entre el ayuntamiento y laDirecciónGeneral de Infraestructuras Sociales durante un año, en noviembre de 2022 se comunicó al consistorio que la solicitud no había sido atendida, ya que no se presentó la documentación requerida para la cesión de la residencia. Para el ayuntamiento, sin embargo, la conselleria «ha evitado resarcir a los vecinos y vecinas de Bétera con infraestructuras sociales a cambio de la residencia, ya construida y costeada por Bétera», explican a este diario.

Fuentes de Políticas Inclusivas aluden esta situación al«desinterés» del consistorio en activar este inmueble. Según explican, las reformas que debían realizar en el edificio podrían ascender al medio millón de euros, tal como certificó una arquitecta de la Oficina Técnica de la Conselleria que visitó el inmueble. Tener que invertir este dinero en el viejo edificio «podría estar detrás de la falta de interés en ceder el inmueble», señalan, y lamentan que sigan siendo las empresas privadas las que presten el servicio en el municipio a través «de un negocio lucrativo» que está «por encima del interés general».

Para el consistorio es todo lo contrario, ya que velan por el interés de la ciudadanía al exigir todas las infraestructuras sociales de las que carece Bétera, pero esta residencia sí fue incluida en el Plan de Infraestructuras Sociales 2021-2025 (Convivint) y no se ha aprovechado la oportunidad. En el Consell, ningún gobierno del PP quiso asumir la gestión de este servicio.

En la conselleria que dirige ahora Aitana Mas se comprometían a la habilitación de un centro residencial para personas mayores y un centro de día, por el que se comprometían a equipar el centro, dotarlo de personal y asumir el coste de su funcionamiento si el consistorio realizaba las obras de adaptación a la normativa.