El gobierno de la Pobla de Vallbona es una incógnita tras el resultado electoral de las municipales de ayer. La actual coalición de gobierno -el cuatripartito conformado entre Compromís, PSOE, C.U.P.O. y el no-adscrito Jaime Ruix- podría repetirse, aunque las dos formaciones locales no aseguran dar el respaldo a la alcaldía del actual alcalde Josep Vicent García. Los candidatos de los dos partidos han asegurado a Levante-EMV que están dispuestos a sentarse con todas las formaciones y que sean sus bases las que decidan el futuro de la vara de mando de la ciudad del Camp de Túria.

El resultado de las urnas deja al Partido Popular como el partido más votado en el municipio, al obtener siete de los 21 concejales del pleno. La suma con VOX, que ha obtenido tres, les dejaría a un sólo escaño de la mayoría y, por tanto, del gobierno municipal. Por su parte, Compromís consiguió cinco concejales, dos menos de los que tiene actualmente, mientras que el PSOE se ha hecho con dos ediles, uno menos que hace cuatro años; sumarían siete, a cuatro de la mayoría. Por tanto, la reedición del actual gobierno únicamente se daría con el apoyo de las dos formaciones locales, mientras que el Partido Popular y VOX podrían gobernar con el apoyo de sólo uno de estos dos partidos municipalistas.

C.U.P.O. valorará si la Pobla pide un cambio o no

El partido de las urbanizaciones, C.U.P.O., valora muy positivamente los resultados obtenidos al haber conseguido igualar su mejor resultado histórico con dos ediles; hace cuatro años obtuvieron sólo uno. Ante las preferencias de posibles pactos, su candidato Juan Aguilar reconoce no tenerlas, aunque cree que es importante "observar qué ha votado la gente en las urnas y analizar si la Pobla de Vallbona demanda o no un cambio".

Sin embargo, espera a ver cómo se desarrollarán las negociaciones y, principalmente, conocer la decisión de sus simpatizantes, aunque confiesa que la reedición del cuatripartito "no depende sólo de nosotros".

Centrats en la Pobla quiere "hablar de la Pobla" sin líneas rojas

El segundo en liza, Jaime Ruix, tampoco aclara a qué bloque apoyará Centrats en la Pobla. "Queremos sentarnos y hablar de la Pobla de Vallbona -, afirma-. Queremos escuchar a todos, sin líneas rojas". Ante las preguntas de este medio, confiesa que no se han planteado a quién dar su apoyo porque no "sabíamos que tendríamos tanto poder de decisión".

El político de sólo 23 años ha valorado muy positivamente el resultado de la nueva formación. "Hemos pasado de 0 a 1.200 votos. Quiero agradecer este resultados a todos los vecinos y vecinas de la Pobla de Vallbona", concluye.