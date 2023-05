Robert Raga vive hoy una jornada que oscila entre la felicidad y la frustración. Los resultados que su candidatura ha obtenido para el PSPV en Riba-roja de Túria son los mejores del Camp de Túria: una mayoría absoluta que se reedita por segundo mandato consecutivo, y ya van tres para Raga. Consolida un modelo y una forma de hacer política que no tiene un reflejo en municipios de alrededor ni en la autonomía, lo que convierte su victoria en "amarga".

Es incuestionable: el PSPV en Riba-roja de Túria ha obtenido casi 1.000 votos más en estos comicios respecto a 2019, "hemos superado las expectativas". La fórmula, dice el alcalde, ha sido "el trabajo incansable y la moderación", que ha conquistado el voto no solo en el casco urbano sino en las urbanizaciones, con un peso poblacional fundamental para el municipio.

Al equipo de Raga ha ido también el voto de EUPV-l'Esquerra, que se queda sin representación en el pleno. Podemos y Compromís se quedan igual, con uno, incapaces de seducir al electorado a la izquierda del PSOE. En el PP, los votos a Alberto Gimeno le han hecho pasar de 4 a 7 concejales, fagocitando a todo el electorado de Ciudadanos, que desaparece, y Vox sube pero se mantiene con 1, aunque es la tercera fuerza política más votada.

Riba-roja en estos momentos es un oasis donde la ola nacional no ha afectado en exceso, y los socialistas no solo resisten sino que mejoran resultados. "La moderación ha sido clave y aunque en una mirada superficial la comarca no sufre grandísimas consecuencias, hay cambios sustanciales en cada municipio", señala Raga.

Estos son los resultados de las elecciones 28 de mayo en Riba-roja de Túria.