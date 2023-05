El Ayuntamiento de l’Eliana ha presentado hoy la programación del festival Estiu a la Torre que este año se celebrará entre el 3 de junio y el 26 de agosto con una importante presencia de mujeres intérpretes, compositoras, sopranos o bailarinas y música de alta calidad artística tanto nacional como valenciana.

La programación en el peculiar escenario patrimonio local de la Torre del Virrey arrancará este sábado con Koko Jeans & The Tonics y su música negra que mezcla soul, rhythm and blues y rock'n'roll y que pondrá a cantar y a bailar al público asistente. Las entradas están ya disponibles en el www.elientrada.es, si bien el servicio de bar no estará acondicionado las personas asistentes podrán llevar, en esta ocasión, su propia bebida.

El programa incluirá diversos estilos musicales como la rumba, salsa, boleros o son de la mano de la elianera, Eva Català como líder de su formación que propone en esta ocasión un homenaje a los grandes compositores de la tradición musical de Cuba.

Las asociaciones corales también contarán con un espacio en la Torre el fin de semana del 16 y 17 de junio. El primero con una propuesta de la Escola Coral que ofrecerá ‘Un concierto de película’ y el segundo con el Cor de l’Eliana y ‘Mediterrània al cor’, un viaje musical con vistas al mar que contará con la colaboración de Eva Dénia.

En el marco del XVII Festival 5 Segles de Música, el broche de oro correrá a cargo de la ópera ‘La Ventafocs’ con la producción de Les Arts que llegará en un camión transformado en escenario, en esta ocasión, a la plaza de Europa con capacidad para 800 personas. Tampoco faltará en esta nueva edición de Estiu a la Torre, la Nit de Sant Elies, organizada por el Centre d’Estudis Locals de l’Eliana (CEL), con la joven agrupación Tradifusió y su fusión de música tradicional con flamenco.

El jazz no faltará entrado el mes de agosto con un tributo íntimo a Frank Sinatra con la veterana en el festival Babalu Swing Band, con Aranxtxa Dominguez y Ricardo Belda en ‘Cuando vuelva a tu lado’ y con el punto a la música culta de Beau Soir.

El final del festival llegará, como siempre, de la mano de Pinceladas Flamencas que en su 22 edición recibirá el espectáculo Sonío, con el cante de Joselín El Negro y el baile de Jesús Aguilera y Paula Sanjuán, acompañados por músicos valencianos.

El primer edil, Salva Torrent, ha invitado a la ciudadanía elianera y de toda la comarca a disfrutar de esta programación, al tiempo que ha declarado que l’Eliana continuará con su objetivo de seguir siendo referente en la cultura’.