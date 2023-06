Abel Martí ya es el nuevo alcalde de la Pobla de Vallbona. Así lo ha decidido el pleno municipal, con 11 votos a favor, por el que el PP volverá a gobernar el municipio tras ocho años de Compromís con la vara de mando en Josep Vicent García. Martí devuelve a los populares uno de los grandes bastiones del PP en el Camp de Túria y lo ha conseguido siendo el partido más votado y con el apoyo de los dos partidos locales, CUPO y Centrats en la Pobla.

Martí ha dado la bienvenida a una nueva etapa donde se va a dejar atrás "el inmovilismo" para poner en valor a la Pobla de Vallbona, "el municipio referente de la comarca por población, pero a la cola en servicios, y este gobierno que ahora se forma ha asentado las bases de trabajo de estos útlimos cuatro años y ha escuchado a la ciudadanía que ha pedido un cambio". En este sentido, agradece a sus socios haber recogido ese sentir popular para propiciar el cambio.

Martí, que no se ha extendido mucho en su turno de palabra, ha cerrado agradeciendo a todos los votantes haber confiado en el PP y a los que no, les ha asegurado que se va a esforzar en mejorar la Pobla de Vallbona para todos.

Tras tomar la vara de mando por parte de Abel Martí, ha sido el turno de que los portavoces de cada grupo tomaran la palabra. Los dos primeros han sido para sus socios, los portavoces de CUPO y Centrats. El malestar por el apoyo de ambos partidos locales al PP ha sido evidente y el portavoz de Centrats, Jaime Ruix, ha tenido que interrumpir su parlamento para pedir respeto ante los continuos comentarios de fondo. Después, la portavoz del PSPV, Noemí Morales, ha pronunciado un parlamento duro que ha provocado el aplauso de parte del público y caldeando los ánimos.

El primero en intervenir ha sido Juan Aguilar, portavoz de CUPO y primer teniente alcalde para este nuevo mandato. Ha agradecido el apoyo de todos los votantes que en estas elecciones les han dado el mejor resultado de la historia del partido de las urbanizaciones, "y el apcto entre CUPO y Centrats ha sido clave para formar este nuevo gobierno, y la democracia es eso: ser capaces de hablar y llegar a acuerdos para poder trabajar de la mejor manera posible por todos nuestos vecinos y vecinas", ha dicho Aguilar.

Posteriormente ha sido Jaime Ruix, que tomará la vara de mando en 2026 tomando el relevo a Martí tras el apoyo brindado. "Estoy orgulloso de representar a todo el equipo de Centrats, defensores de nuestra identidad, la de la Pobla, que nos arriesgamos con un proyecto 100 % local, sin recursos pero con ilusión, para demostrar que en un pueblo no importa la ideología nacional, ya que pensamos que para trabajar por la Pobla destaca el 'trellat' y sentido común", ha dicho Ruix.

Las interrupciones a Ruix han sido recurrentes y ha tenido que parar su discurso para pedir respeto para los que no piensan como él.

"Me dejaré la piel junto a Alexter Fuertes para defender a las 1.000 personas que depositasteis vuestra confianza", ha dicho Ruix. En estas semanas de negociación, reconoce que han recibido muchas presiones y han tenido que hacer muchas valoraciones para decidir a quién apoyar, si al bloque de izquierdas de Compromís y PSPV o al de la derecha, con el PP al frente.

Ruix ha parafraseado a ADolfo Suárez para explicar la elección del socio. La propuesta de los dos lados era casi igual, según ha dicho, "pero nuestra militancia, casi un 70 % de los militantes, escogieron al PP como opción de gobierno, y nos olvidamos de ideología porque a los jubilados y jóvenes no les importa el color, sino que lo hagamos bien", ha dicho.

Tras CUPO y Centrats, ha sido el turno de palabra del PSPV, encabezado por su portavoz Noemí Morales. Su intervención ha sido dura y ha acusado de mentir a los dos partidos locales. La portavoz ha reconocido que el PSPV ha hablado de contenido, de propuestas, de modificaciones y cogobernanza, así como de representación en última instancia, "porque nosotros sí que estábamos 'centrats' en los intereses de la Pobla, no en los intereses personales que otros sí que han demostrado aquí".

Morales ha acusado a Ruix de que sus palabras están "vacías de contenido". "Con vosotros no he discutido sobre modelo de pueblo, sino de intereses personales, y eso hace daño. Hace poco que estoy en política pero tengo claro que para eso no estoy aqí, y no voy a aceptar mentiras, mentiras, y mentiras", ha espetado Morales con el aplauso de parte del público.

Vox afea que el PP no haya contactado

Tras el PSPV, ha sido Miguel Ángel Huerta, portavoz de VOX, quien ha intervenido en el pleno reconociendo que el partido "ha sido quien más ha crecido". Ha felicitado al nuevo gobierno, pero ha explicado que harán una oposición para vigilar que no se siguen apoyando las políticas de Compromís. "Ofrecí mi apoyo a cambio de nada", ha dicho Huerta, y ha deseado suerte y éxito a Martí "para convencer a sus socios de que voten que sí a propuestas que hace tres semanas votaban que no", ha dicho, y le ha tendido la mano para apoyar propuestas "que coinciden en los programas".

Huerta ha dicho que no han votado a favor del gobierno "porque no nos la has pedido" y ha lamentado haber estado esperando una llamada que Martí no ha realizado, y le ha afeado que haya cedido la alcaldía a Ruix en el último año de mandato.

Día de cambio para Compromís

El exalcalde Josep Vicent García ha tomado la palabra ya como líder de la oposición. Ha agradecido el apoyo de las personas que confiaron en ellos -más que en 2019- y les agradece "poder haber construido un pueblo mejor en estos últimos ocho años".

Garcia también ha repasado los logros acometidos en los ocho años y ha pedido que se acometan los que dejan encaminados, y que el PP inaugurará. Una larga y amplia ovación han despedido alcalde.