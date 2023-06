Los socialistas europeos han enviado una pregunta prioritaria a la Comisión Europea para que se exprese sobre la prohibición de banderas arcoíris en los edificios públicos de Nàquera tras el acuerdo de gobierno entre Vox y el PP, así como la eliminación del término «machista» de cualquier concentración sobre violencia, negando así la de género. El PSOE, a través de los diputados europeos valencianos Inmaculada Rodríguez Piñero, Domènec Ruiz Devesa y Estrella Durá Ferrandis, eleva este asunto al alto organismo para que dictamine si este pacto de gobierno «vulnera la legislación de la UE relativa a la no discriminación por motivos de orientación sexual, así como los principios de igualdad y la no discriminación».

La pregunta ya apareció el miércoles en la comisión a través de los medios de comunicación, cuando preguntaron al portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, acerca de este acuerdo. El eurodiputado reconoció «estar al corriente» y recordó que la Comisión Europea «tiene estándares claros sobre la igualdad Lgtbi, algo que recoge la estrategia europea y para proteger a niñas y mujeres de la violencia», añadió.

Aclarar el pacto autonómico

Los socialistas incluyen en la pregunta las condiciones del pacto entre el PP y Vox a nivel autonómico, porque en él «se elimina la violencia de género, optando por el concepto de violencia intrafamiliar». Además, ponen en contexto al órgano al señalar que este pacto fue negociado por Carlos Flores Juberías, «condenado en 2002 a un año de prisión por violencia psíquica habitual contra su exesposa».

Recuerdan también que a estos dos pactos se suman «las declaraciones del número dos de la lista de Vox a Les Corts por València, José María Llanos, quien afirmó que la violencia de género y la violencia machista no existen».

Con tal de reafirmar su existencia, los socialistas preguntan a la Comisión Europea si cree que la violencia de género existe y que si los poderes públicos, como la Unión Europea, pero también si la administración autonómica o los ayuntamientos «tienen la obligación de luchar contra ella».

El vecindario se moviliza contra la restricción y cuelga banderas arcoíris Tan solo 48 horas después de conocer en detalle el pacto de gobierno de Vox y PP en Nàquera, en las calles del municipio han ido apareciendo banderas con los colores LGTBIQ+ en los balcones de las viviendas. Es la respuesta a la prohibición del gobierno local de lucir esta insignia en los edificios municipales, y parte del vecindario ha reaccionando apoyando la visibilidad de este colectivo a una semana de celebrar el Orgullo. Se trata de una iniciativa que, además de ciudadana, fue promovida también por los partidos de izquierda locales, PSPV y Compromís, así por la agrupación UPdN que ha gobernado durante ocho años, como una forma de protestar sobre este punto programático que ha sido desautorizado hasta por la dirección nacional del PP. Mientras, el PSPV de la Comunitat Valenciana acordó ayer presentar mociones en todos los ayuntamientos de la C. Valenciana para exigir la colocación de pancartas o emblemas LGTBI en la fachada de los ayuntamientos y otros edificios públicos con motivo del mes del Orgullo. El secretario LGTBI, Damián López, defendió que el objetivo es «dar visibilidad y plantar cara a los intolerantes» porque «PP y Vox acaban de llegar a las instituciones y ya están promoviendo el odio». Para López, «cualquier negativa a colocarlas supone un acto discriminatorio que no vamos a consentir», porque «no permitiremos que el odio se normalice».



El PP tumba la prohibición de las banderas

La dirección nacional del PP desautorizó ayer la decisión del PP local de Nàquera de prohibir la colocación de banderas LGTBI en edificios municipales en virtud del pacto firmado en el primer municipio valenciano donde gobierna Vox. El portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, afirmó que su partido cree «en la libertad de poner banderas». Sobre las concentraciones contra la violencia machista, dijo que no sólo no hay que «prohibirlas», sino que hay que «promoverlas». Los compañeros de partido de Sémper en Nàquera no piensan lo mismo al avalar el documento de gobierno con Vox. Cèsar garcía. València