Al igual que Génova, la dirección nacional del Partido Popular, ha desautorizado la decisión del PP local de Nàquera de prohibir la colocación de banderas LGTBI en edificios municipales como el ayuntamiento, según consta en su pacto con Vox, la dirección autonómica popular también rechaza esta medida que ha creado una gran polémica y que ha llegado incluso hasta la Unión Europea.

Tal como avanzó Levante-EMV, el pacto de gobierno alcanzado entre ambos partidos señala que, "en cumplimiento con la ley de banderas", no colocará las LGTBI "en balcones y fachadas de instalaciones municipales" y sustituirá las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'.

El Secretario de Diversidad del PPCV, Stephane Soriano, asegura que el presidente del partido, Carlos Mazón, “siempre ha demostrado su compromiso con la diversidad”. El también concejal popular en el Ayuntamiento de Benaguasil ha añadido que “hemos creado Mesa de Diversitat a nivel regional y trabajamos también propuestas del programa electoral con colectivos que saben perfectamente nuestras ideas”.

“Mi opinión es conocida desde siempre. Me gusta la libertad y la diversidad de las personas y creo que son la base de todo en la vida. Es en lo que llevo trabajando como concejal en Benaguasil y también desde que asumí el área de Diversidad del PPCV”, asegura Soriano en contraposición a la medida aprobada por el gobierno de Vox y PP de Nàquera.

El encargado del área de Diversidad en la ejecutiva de Mazón recuerda que “hace muchos años que el PP puso en marcha la ley de uniones de hecho, que fue precursora de muchas cosas que vinieron después”.

Precisamente este viernes el concejal ha publicado un tuit en el que expone que “La Diversidad y la Igualdad tienen tantos colores como personas. Lo importante en la Vida es ser felices y libres, amando a quien se quiera y de la forma que cada un@ quiera. Feliz viernes”. El tuit va acompañado de su imagen sobre un paso de cebra arcoíris.

Las declaraciones del concejal y miembro del PP autonómico llegan un día después de que el portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, afirmara que su partido cree "en la libertad de poner banderas" arcoíris sin ninguna restricción. Asimismo sobre las concentraciones contra la violencia machista, resaltó que no sólo no hay que "prohibirlas", sino que hay que "promoverlas".

Sin embargo, parece ser que los compañeros de partido de Soriano y Sémper en Nàquera no piensan lo mismo al avalar el documento de gobierno con Vox, siguiendo las tesis del partido de la ultraderecha.

El PSPV lleva la polémica a Europa

Asimismo Los socialistas europeos han enviado una pregunta prioritaria a la Comisión Europea para que se exprese sobre la prohibición de banderas arcoíris en los edificios públicos de Nàquera tras el acuerdo entre Vox y el PP, así como la eliminación del término "machista" de cualquier concentración sobre violencia, negando así la violencia de género.

El PSOE, a través de los diputados europeos valencianos Inmaculada Rodríguez Piñero, Domènec Ruiz Devesa y Estrella Durá Ferrandis, eleva este asunto al alto organismo para que dictamine qie este pacto de gobierno "vulnera la legislación de la UE relativa a la no discriminación por motivos de orientación sexual, así como los principios de igualdad y la no discriminación".