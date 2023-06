Es el alcalde más joven que ha pasado por el despacho del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona. Abel Martí cumplió 31 años el mismo día del pleno de investidura que le dio la vara de mando de uno de los municipios con más peso poblacional del Camp de Túria. Lo primero que hizo al llegar a su mesa fue pedir el estado de los presupuestos, y confirmó lo que sospechaba: "Estamos en economía de guerra". Martí ha devuelto al PP al consistorio de la Pobla tras dos mandatos de Compromís, a quienes reconoce, en los bueno y en lo malo, "su tenacidad".

Pregunta: ¿Cómo te sientes?

Respuesta: Aún no he podido valorar realmente lo que ha pasado. Acabamos de entrar, estamos viendo cuál es la situación actual del ayuntamiento y estamos absolutamente absorbidos por los despachos, pero también estamos saliendo a la calle que es más que necesario. Creo que no he valorado realmente lo que lo que esto supone, y tengo un sentimiento mayor de responsabilidad que de satisfacción. Lo llevo bien y lo asumo como corresponde, porque a la política se viene llorado, no a quejarse. Hay que venir a trabajar, y en eso estamos los primeros días.

Decías que te ha sorprendido el estado presupuestario de la Pobla. Aparte de ese, ¿cuál ha sido el primer contacto que has tenido con el cargo de alcalde?

Lo primero que nos encontramos fueron los problemas con la escuela de verano, que no había la dotación de crédito suficiente para llevarla a cabo, y es inminente. Luego la Policía Local, que tampoco tienen crédito para llegar a final de año. Estamos asentándonos y viendo cuál es la foto actual, para enmendar la situación más inmediata, porque pensábamos que podíamos sentarnos a estructurar pero tenemos que solucionar lo más inmediato, y luego ya lo estructural. Además, como las competencias no están delegadas, estoy firmándolo todo yo, por lo que también es absorbente, porque estoy más pendiente de que todo vaya al día y que nada se paralice.

La Pobla de Vallbona tiene una fuerte herencia del Partido Popular, pero paradójicamente apoyó durante dos mandatos a Compromís. Con este nuevo gobierno que preside, ¿cree que le han vuelto a dar una oportunidad al PP?

Sí, por supuesto. La lectura que hacemos es que la confianza ha vuelto al PP. Nos han vuelto a colocar como lista más votada. Si analizamos también los resultados de las últimas elecciones, la que fue la lista más votada que había sido Compromís, solo se distanció del PP en 170 votos y ahora nos vamos casi 800 votos. Entendemos que es un respaldo importante, sobre todo teniendo en cuenta que la Pobla de Vallbona han proliferado muchas formaciones políticas y que eso de las mayorías absolutas está un poco lejos de lo que era en otros tiempos. Pero sí que entiendo que la gente ha pedido que volvamos a asumir las responsabilidades.

¿Qué dirías que has aprendido de tus antecesores, tanto de Josep Vicent García ahora como de Mari Carmen Contelles antes?

De Mari Carmen aprendió que el alcalde tiene que estar apegado a la ciudadanía, tiene que abrir la puerta del despacho mucho y acercarse a la gente, solventar sus problemas. La administración más cercana al ciudadano es el ayuntamiento y no se puede perder nunca esa perspectiva. Del anterior alcalde lo que he aprendido es que la tesis que venía aprendida de Mari Carmen se refuerza. Ha sido un alcalde que se ha despegado muchísimo de la ciudadanía, se ha apartado del asociacionismo y eso al final ha penalizado. Ha perdido dos concejales en el resultado actual y refuerza la idea que tengo de que hay que caminar de la mano de los vecinos.

La elección del liderazgo fue controvertida, pues Mari Carmen Contelles, que ha sido el máximo referente en el PP local, dio un paso a un lado, y se debatió sobre la idoneidad de Rosana Marín, hasta que en la provincial apostaron por usted. ¿Ha creado malestar en el partido todos estos movimientos?

Tengo que decir que esta versión de la historia es externa, pero no es la que hemos vivido desde dentro. Mari Carmen había sido concejal, alcaldesa y líder de la oposición, sabía que tenía que dar paso a nuevos tiempos. Es consciente de que la política es una carrera de relevos. Lo de que la dirección provincial me puso a mí, lo hemos leído en prensa, pero no lo hemos vivido así. Solo elevamos una candidatura a nuestro comité local porque así es como se dieron las circunstancias y evidentemente salió elegida entre todos. De hecho, tengo que decir que fruto del trabajo que se ha hecho en esta campaña, el partido ha ido sumando adeptos constantemente y hemos llegado a un punto en el que en la sede no nos cabía la gente y eso era bueno. Lo he destacado mucho porque siempre te carga las pilas para seguir y la realidad es que estamos asumiendo la alegría de volver a ser el gobierno de la Pobla de Vallbona, y esperemos que no solo sea en estas elecciones, sino que pueda seguir en el futuro.

¿Por qué Mari Carmen Contelles fue la última de la lista?

Es una costumbre que tenemos en el partido, es para hacer ver que no se va, no da un paso atrás sino al lado. Sigue caminando del lado de nosotros para hacer el mejor trabajo posible y siempre lo hacemos así. El que se va se coloca en el último escalón y es una forma de simbolizarlo.

¿Se siente entonces respaldado por su partido?

Así es. La verdad es que es algo más que numérico; es anímico. Ya no solo la gente que viene a apoyarte con su voto, sino cómo se llenaba la sede entiendes que la gente está a tu lado, y ahora no puedes defraudarles, que tienes que trabajar por ellos, como no puede ser de otra forma.

El partido está fuerte y habéis ganado las elecciones pero, ¿cómo fueron las negociaciones con CUPO y Centrats en la Pobla?

Se ha preguntado mucho estos días porque se fue prolongando en el tiempo. Lo dije en el pleno y lo vuelvo a decir: la predisposición a la hora de sentarse a la mesa siempre fue muy positiva. Es decir, fue fácil tener una relación y una conversación con ellos. Nos entendimos sobre la base de un programa y desde el primer día teníamos un documento delante que señalaba hacia dónde queríamos caminar y cómo organizarse el trabajo. Sabíamos que ellos también conversaciones con la otra parte, como no podía ser de otra forma. Sino, no serían negociaciones, y no me preocupé por lo que hacían los otros, me preocupé por lo que nosotros podíamos aportar y el enfoque de las reuniones siempre fueron yo quiero ir contigo y tú tienes que querer venir conmigo y así se ha dado al final.

¿Tuviste miedo en algún momento de que fructificaran más las negociaciones con el otro lado por el gobierno que habían tenido en los últimos años?

Sería de iluso decir lo contrario. Evidentemente sabes que la posibilidad siempre está ahí y además venían de formar gobierno previamente, sería un mentiroso si dijera que no había miedo. Evidentemente eso siempre está ahí, pero en mis manos estaba ofrecer lo mejor de mí, señalar un proyecto como corresponde. No podía hacer otra cosa más que ofrecer mis posibilidades y además contar con que éramos la manifestación de ese cambio que pedía la gente y que nos habíamos ganado el derecho de intentar formar gobierno por ser la lista más votada. Y ahí fue el trabajo. Evidentemente van pasando los días y siempre tienes esa suspicacia de qué puede pasar, pero la realidad es que acabó saliendo.

¿Fue una exigencia por parte de ellos el tener que ceder un año de alcaldía?

Desde el primer momento se nos puso sobre la mesa, lo tenían en mente y yo comenté con Jaime Ruix, que es el que asumirá la alcaldía,que yo quería gobernar en la Pobla de Vallbona para darle un cambio de verdad, pero no iba a ser un problema para mí compartir la alcaldía, porque no es mi objetivo ser el cargo más vistoso. Si esa era la solución, pues estaba hecho. Nos lo repartimos proporcionalmente al reparto de votos y me parece perfecto. Por ahí no iba a haber discusión. Además, no fue complicado llegar a ese entendimiento, y no hay ningún problema en señalar que el trabajo será conjunto desde ya para que cuando le toque ser a él, esté todo encaminado y sea más fácil llegar al resultado del pacto de gobierno.

La suma de votos de ambos partidos (Centrats 1.195 y CUPO 1.080) es la mitad de los que usted cosechó (3.881). ¿No es demasiado ceder un año del mandato?

Podía haber sido más, incluso. La proporcionalidad es algo que reflejas, y para mí no iba a ser un problema. O sea, tenía en mente que el modelo de municipio tenía que cambiar y que la única forma de conseguir ese cambio era a través de una relación con CUPO y con Centrats, y no tuve ningún problema, porque el objetivo era mayor que ser alcalde.

En el pleno de investidura, Vox reconoció que no hubo contactos entre PP. ¿Había una línea roja?

Nunca fue una línea roja hablar con las formaciones políticas, a excepción de Compromís, con quien no tenía nada que hablar. Es cierto que los números y las matemáticas no daban, y la vía era la de CUPO y Centrats. Ellos querían ir conjuntamente, y VOX era una vía muerta, no nos llevaba a nada útil y por lo tanto decidimos enfocar los esfuerzos en conseguir ese pacto con las formaciones locales, que sí que nos daba. No hemos tenido una línea roja, y a lo largo de la legislatura si nosotros presentamos propuestas que sean buenas para el pueblo, o las presenta Compromís, las estudiaremos y valoraremos. Pero somos conscientes de que la gente no le ha dado la mayoría absoluta a nadie y que todos tienen una representatividad que hay que respetar. Hay que darle su sitio a cada uno y por lo tanto así será su función en la oposición.

No hay una línea roja pero... ¿Ha sido un alivio no depender de ellos?

Tengo que ser sincero, ni es un alivio ni es un fastidio. La situación política sobre el tablero no daba en concejales, así que no tuvimos más remedio que buscar las fórmulas que sí daban. Soy pragmático en eso, las hipótesis no sirven para nada en el camino.

¿Si tuvieras que decir una cosa buena y una mala del anterior equipo de gobierno del anterior gobierno, qué dirías?

Como causa buena de Compromís: lo tenaz que ha sido. Tenían claros sus postulados y les daba igual pasar por encima de quien fuese porque iban a mantener su posición. Aunque a mi no me gustara, que apliquen lo que ellos quieren y que asuman sus consecuencias me parecía perdecto. De esa tenacidad no puedo reprochar nada a Compromís, me parece adecuado de hecho, porque lo que tú vendes es lo que tienes que hacer. Como cosa mala, diría que precisamente eso es lo que les ha lastrado. Se han apartado mucho de la Pobla de Vallbona, no se han acercado a los vecinos, no han escuchado el modelo de municipio que quieren los vecinos y no el que se decidía en un despacho. Ha sido un hándicap grande que creo que ha supuesto el resultado que han cosechado. Será un análisis que tendrán que hacer ellos, por supuesto.

¿Cómo resumiría de qué va a ir su mandato?

Va a ser el mandato de la Pobla de Vallbona. Caminar de la mano de la gente, de ejecutar proyectos que la ciudadanía está pidiendo y de asentar un modelo de municipio que sea vivido por la gente de la Pobla. Hay que reactivarla, porque estábamos convirtiéndonos en una ciudad dormitorio de la que me causa absoluto rechazo y quiero que la gente viva esta localidad.

¿Cuáles son las urgencias sobre las que va a trabajar de inmediato?

Primero con las cosas que nos vamos encontrando para que salga todo adelante, pero luego ver cómo encontramos el presupuesto para pagar la luz hasta final de año o cómo se financia l'Escola d'Estiu, porque ya está ofertada. A efectos de movilidad, hay que conseguir que la gente pueda llegar hasta las zonas de interés, que puedan aparcar, que esas zonas tengan vida. Es decir, que nuestro ocio, nuestro comercio, que haya más comercio, que abra más horas y que la gente quiera participar de él. Hay que apoyar al comercio y hay que apoyar a las familias para que vayan al comercio. Son líneas claras, pero queremos recuperar una identidad de municipio que a lo mejor fuera del casco urbano no la hemos trabajado lo suficiente a lo largo de estos años. Yo quiero que la gente, de cualquier núcleo poblacional, se sientan parte de la pobla. Hay que mejorar los servicios allí y hay que trabajar en las comunicaciones, por ejemplo de Camp de Túria y Gallipoli. Hay que reivindicar también a la Diputación, que no ha llegado el dinero suficiente para hacer realidad conexiones como la que va la carretera a Riba-roja o la carretera de l'Eliana, que facilitará esas conexiones con los distintos zonas. A las urbanizaciones de la zona norte hay que darle la dignidad que merecen. Hay que trabajar por los derechos urbanísticos que no tienen, porque ellos al final también pagan sus impuestos y no les repercute. Son las ideas de crear esa identidad conjunta de municipio, da igual donde vivas. Si no se vive la Pobla, no se apostará por tener ocio aquí y se irán a otros sitios, que no es lo que quiero.

¿Mantendrán todos los proyectos que ya están en marcha?

En el pacto está solucionar las inundaciones que tenemos, y hay que estudiar hacia dónde tiene que ir el desagüe de la zona baja del municiio, pero también en la Mallà o la Conarda, que tienen problemas graves y un proyecto de conselleria que no llega, y tenemos que conseguirlo en colaboración con San Antonio de Benageber, porque allí se viven auténticas situaciones de riesgo y de peligro. Tenemos un problema, porque todos los proyectos están solo en el papel, pero todo lo que sea bueno para la pobla, lo apoyaremos, como el instituto, pero es que no hay ni suelo para construirlo, o el Centro de Día, que sí que está el espacio donde tiene que ir, pero hay que empezar a movernos rápido. Queremos el Centro de Salud con especialidades, porque somos 27.000 habitantes, una referencia, pero no tenemos los servicios necesarios.

¿Va a revisar las políticas puestas en marcha en materia de Movilidad, como el cambio de sentido de calles?

Sí, hay que revisarlas. Lo digo con sinceridad, porque en la en la Avenida Colón se ha creado una situación que dificulta mucho el tránsito, o bien los cambios de sentido han creado algunos en algunos puntos. Por supuesto habrá que mantener lo que sí que es útil. También teníamos la previsión del autobús lanzadera en conexión con Metrovalencia, que es un servicio que se puso en marcha muy poco antes de entrar y por lo tanto, por supuesto que queremos que el servicio funcione.

La restauración del patrimonio y las políticas verdes han sido una de las dinámicas del anterior gobierno. ¿Se mantendrán?

Por supuesto. La eficiencia energética es algo clave, y si encima nos lleva al ahorro económico, mejor. Lo que se refiere al patrimonio, tenemos una apuesta decidida. Por ejemplo, uno de los proyectos en marcha es la financiación de la Casa Bernal, adquirida por gobiernos del PP y todos los partidos llevábamos que fuera nuestro espacio cultural. El anterior gobierno pudo empezar las obras y estamos muy contentos de que así fuese, porque ahora estamos esperando con ansia que se terminen para poder dar ese salto de calidad en cultura. Nosotros llevábamos en el programa la adquisición del Masnou, en una zona muy bonita dedicada a la huerta, y queremos que haya allí un pulmón verde que podría ir en consonancia con el acceso a Camp de Túria y con la carretera de Riba-roja. Creo que sería un éxito rotundo si conseguimos hacerlo realidad.

También está sobre la mesa la construcción de un nuevo auditorio.

Debemos conseguir por lo menos el proyecto, para que quede claro qué es, cuáles son las necesidades que debemos abarcar y cómo las podemos abarcar. El que tenemos está amortizado, y la población que tenemos es mucho más que la que cabe allí. Somos conscientes de que tiene un coste elevado, pero vamos a prepararlo poco a poco y con lógica al presupuesto que tenemos, y está en mente de todos los partidos.

¿Volverán los 'bous al carrer' al centro?

Sí. Es una reivindicación no de la Asociación Cultural Taurina, es una reivindicación del municipio disfruta de esta fiesta popular que teníamos. Éramos la única plaza portátil cubierta, porque aprovechamos la cubierta del mercado municipal. Podíamos haber sido una referencia en ese sentido y además tenemos una asociación que absorbe todo el trabajo completamente y nos facilita la vida al Ayuntamiento. Nosotros solo estamos en parte de poner en valor esa esa situación, y esa es la postura para todas las asociaciones culturales que tenemos. Todo aquel que tenga bien hacer o contribuir por el bien de la Pobla, será bienvenido. Le abriremos los brazos y las puertas de par en par para ayudarles y permitir que la vida salga a la calle. O que las fiestas patronales den un impulso más allá, no solo aspecto cultural, sino también a nivel juvenil, que los jóvenes vengan a disfrutar.

¿Cómo vas a conciliar las políticas del casco urbano con las urbanizaciones?

Es muy importante tener en cuenta que no queremos compartimentos estancos por zonas. Tenemos que llegar a todos los sitios y hacer ver que no son cosas distintas, que todos podemos participar de esa identidad de municipio. Hay que vertebrar necesariamente las comunicaciones y a lo mejor habría que estudiar también que cuando se realizan actividades en el casco urbano, que el transporte municipal abarcase la posibilidad de que los jóvenes o no los no tan jóvenes se puedan desplazar con seguridad. Buscaremos todas las soluciones para que participen de la vida del pueblo. Al final tenemos que tener en cuenta que el casco urbano es un núcleo poblacional más, como pueda ser Camp de Túria o Monte Colorado.

Con todo esto sobre la mesa... ¿Está ilusionado?

Pues sí, nosotros hemos utilizado como eslogan de campaña que 'la Pobla ilusiona' porque nos lo creemos. Tenemos un municipio con muchas posibilidades y que había que reivindicarlo. Ahora lo que queremos es hacer realidad esa Pobla que vuelva a ilusionar y hay que trabajar desde ya. Es un camino largo y hay que ir con pies de plomo, con tranquilidad, haciendo las cosas bien para sentar las bases. Pero si hay una ilusión muy grande por materializar lo que tenemos en mente y espero conseguirlo. Lo dije el día del pleno de investidura: me voy a dejar la piel para no decepcionar a los que nos votaron, y a los que no, voy a trabajar pot rodos ellos, porque la Alcaldía es la institución y el alcalde solo la persona que lo ostenta, y tiene que trabajar por todo el municipio y así lo haremo.