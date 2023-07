El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria prepara la VI Edición de su festival de jazz que este año estrena nuevo enclave. La emblemática Plaza de la Torre del municipio, en pleno centro histórico, acogerá las noches del 20, 21 y 22 de julio a reconocidos artistas internacionales y músicos locales del género musical.

El evento contará en esta edición con un espectacular cartel. Abrirá esta sexta edición el jueves 20 de julio la UMR Band, una formación de reciente creación, fruto del entusiasmo de algunos músicos de la Banda Sinfónica de Riba-roja de Túria por promocionar el jazz en nuestra población, y animados por consolidar este proyecto de la mano de su director Mario Miquel. Con la consolidación de la UMR Big Bang en Riba-roja de Túria está cada vez más cerca el inicio del proyecto de una Escuela de Jazz en nuestra localidad. La actuación contará con la participación de la cantante Gemma Cuevas.

La aclamada vocalista Viktorija Pilatovic junto al talentoso guitarrista Joan Soler actuarán el viernes 21. El duo jazzístico decidió unir sus talentos musicales en este proyecto que nos presentan mediante el jazz a través del swing, pasión, libertad, improvisación y emoción. Viktorija y Joan nos mostraran su interesante visión-revisión de un repertorio formado por clásicos del jazz y de la bossa nova así como composiciones propias de sus últimas grabaciones.

Cerrarán el festival el sábado 22, en memoria de Joey DeFrancesco e Idris Muhammad, The New Champs, compuesto por el guitarrista valenciano Ximo Tebar, el órganista italiano Pat Bianchi y el batería estadounidense Byron “Wookie” Landham quienes continúan con la fantástica colección «The Jazz Guitar Trios», aclamada por la crítica internacional de jazz en Down Beat, All About Jazz o Jazztimes.

Todos los conciertos empezarán a las 22:30 horas, este año en un nuevo enclave dentro del nucleo urbano de Riba-roja, donde la vecindad y visitantes podrán disfrutar del jazz en directo a la luz de la luna.

“El Ribajazz se ha convertido en una cita imprescindible para las noches del verano, que cada año, congrega a un mayor número de amantes de este género de dentro y fuera de nuestro municipio’, asegura el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y matiza ‘este año contamos con un magnífco elenco de artistas que cautivarán al espectador en un marco único, con un encanto especial, como es la Plaza de la Torre’

En anteriores ediciones, el Ribajazz tuvo una gran acogida del público, atraído por grandes figuras del jazz como Perico Sambeat, Antonio Serrano, Carlos Gonzálbez, Ramón Cardo, Carme Canela, David Pastor, Kiko Belenguer, Albert Sanz, Ricardo Belda, Arantxa Domínguez, Ester Andújar, Víctor Jiménez, Kontxi Lorente, Eva Romero, Luís LLario, Felipe Cuccierdi, Matt Baker, Mariano Steimberg, Alberto Palau,

Los verdaderos amantes de este género musical tendrán la oportunidad de vivir y escuchar en primera persona composiciones originales y en directo de artistas nacionales e internacionales, las entradas anticipadas se pueden adquirir ya en Instanticket.