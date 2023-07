La vida política en l’Eliana marcha a una velocidad sensiblemente distinta a antes del 28M. El PSPV logró ocho ediles que le han permitido gobernar en solitario, ya que la concejal deCompromís les apoyó en la investidura pero no entró en el ejecutivo por no haber llegado a un acuerdo.Eso ha obligado al PSPV de Salva Torrent a dirigir un ayuntamiento en minoría, y no está siendo fácil a tenor de lo sucedido la semana pasada.La oposición de PP yVox tumbaron dos iniciativas propuestas por el PSPV: por un lado, el pleno de organización municipal con áreas, asistencia a plenos y comisiones y salarios, y por otro, una modificación de crédito para obtener unas subvenciones.

Compromís votó en contra de ambas junto a PP y Vox con el mismo argumento los tres: la falta de diálogo, negociación y explicaciones de un ejecutivo que gobierna por primera vez en minoría, solo con el precedente de 2015 a 2017, año en que la concejala de Compromís, Isabel Montaner, entró en el equipo. Hace unos días, Montaner publicó en sus redes sociales la respuesta a un comunicado emitido por el Ayuntamiento de l’Eliana donde culpaba a Compromís, PP yVox de «votar en contra para que l’Eliana obtenga 1 millón de euros en subvenciones». Ante esto, Montaner explicó que esto era «utilizar los recursos municipales como si fueran del PSOE» y criticó que los métodos para llegar a acuerdos de los socialistas «no son correctos y demuestran que solo están anclados en el victimismo».Además, concluía su crítica preguntándose si esto era «una de las tácticas infalibles de acuerdo que practican solo los que quieren que el resto haga el trabajo de consenso que ellos no quieren hacer». En el PP, la sensación no es diferente. Fuentes de la agrupación municipal critican que el comunicado del consistorio acusara a los partidos de la oposición, y lo achacan a que «nunca han tenido que consensuar nada» para que saliera adelante. «Se nos dijo que la modificación de crédito era de 40.000 euros para la pista de atletismo, y nos pasaron una propuesta de 2,3 millones sin explicar para qué era todo ese dinero», explican. «Esa cantidad es enorme para los 19 millones que manejamos de presupuesto, tienen que justificar muy bien para qué es y si no, se vota en contra», continúan. «Van contra l’Eliana» En el grupo socialista, el sentimiento es bien distinto: acusan de revanchismo y votar contra elPSOE, «cuando en realidad se está haciendo daño al pueblo».Explican que Torrent les volvió a convocar para explicar la subvención y modificar lo necesario, pero no se obtuvo una respuesta sólida por parte de los grupos. «Se busca echar la culpa al PSPV de haberla perdido, como se ha hecho con el servicio de ambulancias, que depende de la Conselleria de Sanidad, no de nosotros», señalan.Además, critican que el pleno de organización no salió adelante porque no se satisfacía su pretrensión económica, «pese a que el alcalde les ofreció subir un 8 % la retribución, una propuesta que ellos aprobaron en 2019».