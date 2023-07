El Camp de Túria no ha dado sorpresas en sus resultados electorales, ya que sigue el patrón de los resultados a nivel estatal: el PP gana y crece, el PSOE se acerca incrementando también sus votos mientras Vox se diluye y Sumar resiste, aunque también aqueja de cierto descenso. Lo curioso radica en la conciencia del voto, ya que los resultados de las generales no coinciden en todos los municipios con los que obtuvieron el 28M, creando una desincronía entre el resultado local y el estatal, pero ratificando que el municipalismo es el candidato o la candidata, y no tanto -o siempre- el partido.

En Llíria, la capital, sí se corresponden los resultados: el PP ganó, aunque sin gobierno, y ayer también, siendo el partido más votado con el 34,2 % de los apoyos. Le sigue el PSOE (29,7 %), Vox (17,9%) y Sumar (16,1%), datos similares a los cosechados en la Pobla de Vallbona. Allí el PP también fue el partido más votado en las municipales, que auparon a Abel Martí como alcalde, y que ahora han refrendado a Feijóo con el 35,2% de los votos, por encima del PSOE con un 26 %. En ambos casos, los apoyos han crecido respecto a 2019. En Bétera se da el mismo caso, con la duplicidad del voto del PP en el 28M y el domingo. Los populares han logrado el 39,9 % de los votos de Bétera, que es un 15 % superior a lo que obtuvieron hace cuatro años. El PSOE se queda lejos con el 26 %; Vox cae y se queda en el 20,7 % del escrutinio y Sumar obtiene un 15 %. En Benaguasil, donde las mayorías absolutas del PP llevan gobernando en el consistorio con Ximo Segarra desde hace seis mandatos, el apoyo a Feijóo creció hasta el 37,8 %, mientras que el PSOE creció pero no pasó del 27 %. La desincronía llega en Riba-roja de Túria y l'Eliana: en el municipio que gobierna el socialista Robert Raga, con una segunda mayoría absoluta tras el 28M, el PP también ha sido el partido más votado con el 34,3 % del escrutinio. Crece respecto a 2019 en casi 11 puntos, y entonces fueron los socialistas los que más votos obtuvieron. En esta convocatoria se quedan en una segunda posición con el 29,7% de los vtos, mientras que Vox cae del 17,7 al 15,5 % y Sumar del 21,5 hasta el 15,8 %. En l'Eliana, donde el PSOE ha encadenado gobierno tras gobierno desde la Transición, ha sido el PP quien ha ganado en clave nacional con el 38,4% de los votos, lo que supone 14 puntos más que hace cuatro años. El PSOE se queda como el segundo partido más votado con el 28,7% de las papeletas, que supone un crecimiento pero mucho más leve: cuatro puntos. Sumar cae siete puntos y se planta el 15,5% de los respaldos, un porcentaje casi igual al de Vox, con un 15,3 %. Vox pierde su peso en Nàquera El otro dato en el que todo el mundo tenía el ojo puesto era si Nàquera volvería a ser un feudo de la ultra derecha o sucumbiría a la tendencia nacional. En efecto, el PP ha sido el partido más votado con el 32,4% de los respaldos y Vox baja al segundo pueto con el 25,2 %, dos puntos menos que en 2019 cuando fue la agrupación más apoyada en las urnas. En Vilamarxant, Serra, Casinos, Loriguilla y Marines el PP ha sido también el claro vencedor, con cifras como la cosechada en San Antonio de Benagéber donde la candidatura de Feijóo ha doblado resultados respecto a hace cuatro años: obtuvieron el 23 % de los apoyos y el domingo lograron un 42,1%. En todos estos municipios los populares han sido respaldados con alrededor del 30 % de las papeletas, seguidos por el PSOE, que se queda en el segundo puesto en todas las localidades. La izquierda resiste en tres municipios Contra la regla general, el PSOE ha sido el partido más votado en tres municipios del Camp de Túria: Benissanó, Olocau y Gátova. Allí, los de Pedro Sánchez han obtenido un 34,3 %, un 30,4 % y un 39 % respectivamente, dejando a los populares en el segundo lugar. Tanto en Benissanó como en Olocau los socialistas ganaron también en las locales y lograron gobernar, mientras que en Gàtova gobierna el PP.