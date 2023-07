Robert Raga afronta su tercera legislatura consecutiva como alcalde de Riba-roja de Túria, la segunda con mayoría absoluta —ha sido el único candidato socialista en conseguirlo en la comarca del Camp del Túria en estas últimas elecciones municipales—, con el propósito de trabajar por seguir mejorando el municipio en base a cuatro ejes principales: el área logística, la sostenibilidad, la cohesión del territorio y las raíces.

Tercera legislatura y la segunda con mayoría absoluta.

Hacemos un balance muy positivo. Primero, porque los vecinos de Riba-roja han confiado en nosotros una vez más, hasta conseguir la mayoría absoluta, pero hemos sacado casi mil votos más que hace cuatro años. Es muy significativo y estoy enormemente agradecido a los que han depositado su confianza en mí y a los que no por haber participado.

¿Cómo ha cambiado el municipio en los últimos ocho años?

Los vecinos nos han dado la confianza porque en los últimos ocho años se ha hecho un buen trabajo. En la primera legislatura nos pegamos a la realidad del municipio y muy duro en todas las áreas para ganarnos la confianza de los vecinos. La siguiente legislatura estuvo muy marcada por la pandemia y la crisis económica; pese a ello, hemos hecho una buena gestión de la pandemia y todos los indicadores económicos son muy buenos. Somos un municipio con muchas fortalezas y estamos convencidos de que superaremos cualquier dificultad para posicionar a Riba-roja como un pueblo para vivir.

Riba-roja cuenta con un término municipal muy amplio, con una docena de urbanizaciones separadas por hasta 10 kilómetros. ¿Cómo se puede cohesionar un territorio tan amplio?

Uno de nuestros principales ejes de actuación es la cohesión territorial. El 35 % de nuestros vecinos y vecinas viven en urbanizaciones y queremos que todos ellos se vean representados por el ayuntamiento. Nos hemos preocupado mucho por mejorar sus parques y jardines, así como la seguridad con la instalación de oficinas de policía local y cámaras de seguridad en todas ellas. Además, hemos impulsado un servicio de transporte municipal gratuito que conecta las urbanizaciones con el casco urbano y que el año pasado disfrutaron más de 200.000 usuarios.

Una de las grandes fortalezas de Riba-roja es su parque industrial, que cuenta con más de 2.200 empresas. ¿Cómo habéis contribuido al crecimiento de esta área logística en los últimos años?

Cuando llegamos, Riba-roja tenía un 23 % de paro y vivía de espaldas al tejido empresarial. No entendíamos como no había presupuesto destinado a los polígonos. Desde nuestra llegada al ayuntamiento, hemos realizado una inversión media de dos millones de euros anuales en el tejido empresarial y ahora contamos con una de las áreas logísticas más importantes de la Comunitat Valenciana. Además, desde 2015 hemos conseguido atraer a 143 nuevas empresas que han contratado a ciudadanos de Riba-roja que antes estaban en el paro, reduciéndolo en once puntos. Hemos puesto en valor nuestras áreas industriales y nos hemos posicionado a nivel nacional como un pueblo estratégico en materia logística.

Además Riba-roja destaca también por sus más de 700.000 m² de zonas verdes, una clara apuesta por la sostenibilidad que se confirma con la renaturalización del río Turia.

Nuestras alineación con las ODS y la Agenda 2030 es absoluta. Somos uno de los municipios con más zonas verdes por metro cuadrado y tenemos más de un centenar de parques. Allá donde podemos plantamos árboles -hemos plantado 4.191 árboles en esta legislatura-, hacemos parques y mejoramos nuestro río.

La sostenibilidad ha sido otra de las prioridades de nuestro gobierno, con el impulso de programas municipales que han sido premiados a nivel nacional, como Eco-Riba, dirigido a conseguir una mayor eficiencia energética, potenciar las zonas verdes y trabajar la parte educativa en los centros de primaria y secundaria del municipio.

Además, hemos puesto en marcha también el proyecto Génesis Turia para eliminar toda la caña como planta invasora en el cauce del río Turia y devolver los bosques mediterráneos originarios, que tienen mayor biodiversidad y contribuyen a reducir el riesgo de incendios. En esta legislatura hemos plantado 4.100 árboles sobre un total de 80.000 árboles a lo largo de los 14 kilómetros del cauce.

¿Cuál es la importancia de los fondos europeos en la consecución de todos estos proyectos?

Muchísima. Son parte de la solución en estos momento, pero tenemos que buscar soluciones para que sean más ágiles y podamos invertir todo aquí, sin tener que devolver dinero a Europa.

¿Cuáles son los próximos pasos a dar?

Primero, consolidar todos los que hemos dado. Nos quedan muchos retos de futuro y tenemos compromisos con la Generalitat Valenciana y la Diputación de València para ejecutar que esperamos que se cumplan. Tenemos un proyecto aprobado para construir un nuevo centro de salud en esta legislatura y que se sumaría al que ya tenemos. Además, estamos esperando la delegación de competencias para empezar a construir dos residencias dentro del Pla Convivint, una para personas mayores y otra para personas con diversidad funcional.

Otra de las demandas históricas es la construcción de una parada de metro subterránea en el centro urbano de Riba-roja, que ya cuenta con un estudio de viabilidad que aconseja la construcción del último tramo. Por último, tenemos el compromiso también de acabar la CV-370 hacia el Hospital de Manises, valorada en casi 15 millones de euros y que solucionaría el problema de comunicaciones en Riba-roja de Turia.

Por otro lado, la principal demanda ciudadana es el deporte, por lo que vamos a comprar una partida de 250.000 m² para construir la nueva Ciutat Esportiva de Riba-roja de Turia, que contará con nuevas instalaciones que se sumarán a las obras de un gran parque público de 40.000 m² con dotaciones deportivas (atletismo, balocesto, balonmano, fútbol sala…) y que lleva aparejado un parking público. Por último, en septiembre inauguraremos un centro pionero en la Comunitat Valenciana, que ha contado con una subvención de 200.000 euros y tendrá un techo retráctil que funcionará con placas solares.