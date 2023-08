"Hemos hecho historia, no pensábamos que seríamos los primeros". Así de emocionada recordaba su boda Patricia Feltrer, natural de Llíria, desde Portugal tras aterrizar para disfrutar de una escapada romántica; la luna de miel será en septiembre. Su historia y la de Quique Sena, su reciente marido, podría ser la de cualquier pareja que decide pasar por el altar. Celebrar el amor, compartir una jornada inolvidable con familiares y amigos, y dar un paso decisivo en su trayectoria como pareja. Pero, sin duda, su boda -celebrada el pasado sábado- tiene una particularidad muy especial: es la primera celebrada en la ermita del parc de Sant Vicent de Llíria, a sólo 50 metros del lugar donde el santo valenciano realizó un milagro.

No es que sean los primeros en querer casarse allí sino que, hasta ahora, la iglesia no permitía celebrar sacramentos -bodas, bautizos y comuniones- en el templo al no contar con la denominación de parroquia. Sin embargo, el párroco de la iglesia de la Asunción -congregación a la que pertenece la ermita- decidió ampliar la celebración de este tipo de oficios a otros templos de la ciudad, como el Monasterio de San Miguel o la ermita de Sant Vicent. Hasta ahora, los que decidían contraer matrimonio en el parque, tenían que hacerlo en plena naturaleza y por el ritual civil.

La ermita de Sant Vicent era su "lugar ideal" para casarse, antes incluso de que estuviera autorizado. "Siempre nos había hecho ilusión -,explica Patricia- pero sabíamos que era imposible". De hecho, cuando decidieron contraer matrimonio, aún no estaban autorizadas las bodas en el templo; pero al enterarse de la nueva normativa, no tuvieron dudas. "¿Por qué allí?", le preguntamos desde Levante-EMV. Y responden: "Nos recuerda a los inicios de nuestra relación, paseábamos mucho por allí"; ambos vivían en una urbanización cercana. Y añaden un segundo motivo: "Es un lugar con mucho encanto".

La segunda sorpresa fue enterarse de que la suya sería la primera boda en oficiarse allí. "Hay muchos enlaces en mayo y junio y pensábamos que antes que nosotros, habría otros", relata la novia. Ser los primeros ha tenido, además, recompensa puesto que han estrenado el reclinatorio y otros objetos nupciales adquiridos por la Confraria de Sant Vicent Ferrer, la encargada de gestionar el funcionamiento de la ermita, a quienes los novios -ya marido y mujer- quieren agradecer su ayuda porque "se han portado muy bien con nostros".

Desde la cofradía, se muestran encantados con poder albergar enlaces en la ermita. "Es una gran satisfacción para todos los miembros de nuestra cofradía -, explica su presidente Toni Castellano-. El pasado sábado no escatimamos en nada; Patricia y Quique lo han estrenado todo". El templo se vistió de gala. No era para menos; son los dos primeros edetanos en contraer matrimonio en uno de los lugares más emblemáticos de Llíria. Han sido los primeros, pero no será los últimos.

El 'Miracle de l'Aigua'

El entorno del parc de Sant Vicent tiene su aquel, su historia particular, porque fue allí, en un olivo, a menos de 50 metros del templo, donde el santo valenciano realizó -según cuenta la tradición eclesiástica- uno de sus milagros más populares, el Miracle de l'Aigua: acabar con la sequía que sufría la capital del Camp de Túria en 1410. Según cuentan, el agua comenzó a surgir de la tierra seca después de que Sant Vicent Ferrer pronunciará la frase: "Creixerà o menguarà, pero per a beure mai en faltará".

De hecho, Llíria recuerda -recrea, de hecho- este milagro, anualmente, el día de la Rogativa de Sant Vicent, copatrón de la ciudad. Miles de llirianos y llirianas recorren el itinerario que el santo valenciano realizó en 1410 desde la iglesia de la Sangre -en la actualidad, parte de la parroquia de la Asunción- hasta el parque. Después de almorzar y de la misa, se recrea el Miracle de l'Aigua y se bendicen las aguas del parque en el mismo olivo desde el que predicó Sant Vicent Ferrer.