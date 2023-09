El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha convocado la IV edición del Certamen Literario LiteraTúria en las modalidades de poesía y relato tanto en juveniles como en adultos, además de la modalidad de cuentos infantiles en valenciano. Las obras originales se podrán presentar hasta el próximo 30 de septiembre mientras que la entrega de los premios tendrá lugar el día 25 de noviembre.

Las bases reguladoras de este certamen de Riba-roja de Túria establecen las normas que deberán cumplir todos los participantes en el mismo, como el caso de personas físicas, podrán estar escritas en valenciano o castellano tanto en las versiones de poesía como en la de relato, deberán ser originales e inéditas de tema libre y no podrán haber sido premiadas o seleccionadas en ningún otro certamen.

Los participantes en este certamen sólo podrán presentar un trabajo por categoría y modalidad, no se aceptarán trabajos colectivos en el mismo, cada autor sólo podrá participar en una de las tres modalidades establecida en las bases reguladoras, no podrán estar incurso en ninguno de los supuestos indicados en la ley general de subvenciones que se acreditará con una declaración responsable y, por último, los participantes menores de edad deberán adjuntar una autorización de sus padres o tutores.

Las modalidades de participación establecidas en el IV Certamen Literario “LiteraTúria” se configuran en poesía juvenil dirigida para menores de 14 a 18 años nacidos entre los años 2005 y 2009, en versión para adultos a partir de 19 años o más del año 2004 o anteriores, además de la modalidad de relato para juveniles, también de 14 a 18 años, los adultos para mayores de 19 años y, los cuentos infantiles en valenciano para participantes a partir de 18 años, nacidos en 2005 o anteriores.

Las normas específicas en la modalidad de poesía se regulan como un conjunto de versos con una extensión de entre 50 y 80 versos, en papel formato DIN A4, escritos en doble espacio por una sola cara y con cuerpo de letra 12 del tipo Times New Roman. Las normas para los relatos se especifican con un mínimo de 4 hojas y un máximo de 8, en papel formato DIN A4, márgenes de 2’5 cm, escritos a doble espacio por una sola cara y con cuerpo de letra de 12 del tipo Times New Roman. Por último, las normas para los cuentos infantiles se centran en un mínimo de 4 hojas y un máximo de 8, en papel formato DIN A4, márgenes de 2’5 cm, escritos a doble espacio por una cara Y cuerpo del 12 del tipo ITmes New Roman.

El jurado que forma del Certamen LiteraTúria de Riba-roja de Túria seleccionará como finalistas un máximo de tres trabajos por cada una de las categorías establecidas en las bases reguladoras, propondrán un único ganador y otros dos finalistas para cada una de ellas. Los premios de cada una de las categorías que forman parte no podrán quedar desiertos, mientras que el veredicto del jurado será inapelable.

El concurso se desarrollará en diversas fases, según se establece en las mismas bases reguladoras, con una primera que consistirá en la presentación de las obras, desde el día de la publicación hasta el día 30 de septiembre. En otra fase, el jurado establecido valorará los originales presentados entre el 1 de octubre y el 17 de noviembre de este año, mientras que en la última fase tendrá lugar la entrega de premios en un acto público el día 25 de noviembre próximo.

Los premios que se han establecido para el certamen literario de Riba-roja de Túria se concretarán en un primer premio de 250 euros para la modalidad de poesía juvenil y un lote de libros de autores locales para los dos finalistas. En la categoría de adultos se concederá un primer premio de 450 euros y otro lote de libros para los finalistas. En la modalidad de relatos se concederán 250 euros para el primer premio de juvenil, otros 450 euros para los adultos y lotes de autores locales para los finalistas. Por último, en la modalidad de cuentos infantiles se concederán otros 450 euros para el primer premio y lotes de libros para los finalistas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que este certamen literario “se ha consolidado plenamente en nuestro municipio, ya que participan creadores de muchas ciudades españolas, el mejor síntoma de la buena acogida que se ha dispensado desde que se puso en marcha; además, cabe destacar la gran calidad que tiene las creaciones que se presentan en cada edición”.