El PP peleará por la presidencia de la mancomunidad del Camp de Túria

No es un resultado fácil, pero tampoco imposible. El PP va a pelear, hasta el último momento, hacerse con la presidencia de la Mancomunitat del Camp de Túria, sobre todo mientras no haya sobre la mesa un pacto entre el PSPV y Compromís, la única ventana de esperanza que los populares tienen abierta ahora. Eso y contar con los cinco votos de los partidos minoritarios que gobiernan en la comarca.

En el grupo comarcal saben que la suma de ambos partidos de izquierda ya da una mayoría justa, 18 votos (14 de los socialistas y 4 de Compromís), pero al no haber un acuerdo sobre la mesa, los populares creen que tienen una opción. De hecho, han elegido ya al alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, como candidato popular, que se disputará la presidencia con la candidata socialista Amparo Navarro, alcaldesa de Benissanó que hoy debería ratificar sus apoyos en la ejecutiva comarcal de los socialistas.

Troyano es el coordinador comarcal del PP, por lo que ha habido cierto consenso en su candidatura. Según ha podido saber este diario, el primer edil habría comenzado ya las conversaciones y negociaciones para recabar los apoyos de los partidos minoritarios de la comarca.

En concreto, hay dos votos por parte de UCIN, uno por cada alcaldesa que el partido tiene en el Camp de Túria: una en San Antonio de Benagéber y otro en Loriguilla. Además, otro voto se disputa en la Pobla de Vallbona en el partido Centrats en la Pobla, mientras que Ciudadanos retiene un voto por el futuro alcalde de Vilamarxant junto a Troyano, Xavier Jorge. Por último, Vox tiene un voto por su alcaldía de Nàquera.

Estos cinco miembros tendrán que decidir a qué candidato apoyan, pero fuentes comarcales del PP advierten que los socialistas no han sido demasiado generosos en los últimos mandatos con el reparto de poder en la mancomunidad. Lejos de haber unanimidad y unión entre partidos, los populares acusan a la todavía presidenta Lola Celda de haberles dejado fuera. Tanto PP como Contigo quedaron fuera de la ejecutiva porque no apoyaron la candidatura de Celda, según explican, «ya que ella no quiso repartir la representación en la mancomunidad según los resultados electorales», señalan fuentes del PP.

Por ello creen que en esta mancomunidad existe un enfrentamiento más patente que en otras: «En todas las mancomunidades se reparten las vicepresidencias en todos los partidos, pero aquí se la quedó el PSOE, y al PP nos relegó a puestos menores», dicen. Por ello, se descarta cualquier tipo de apoyo a la candidatura de los socialistas que encabeza Amparo Navarro.

Además, también recuerdan que el PP ha sido el partido más votado en la comarca, por lo que no apoyarán a los socialistas pese a que han sacado más representantes políticos.