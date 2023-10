Els traçats de les carreteres d’origen decimonònic o anteriors van suposar un problema a mesura que van guanyar en rapidesa i prestacions els vehicles de motor, a partir del segon terç del segle XX. En el cas de la carretera de Madrid a València per les Cabrelles, executada entre 1825 i 1855, en el seu traçat es va aprofitar en gran part el de l’Antic Camí Reial de València a Castella per Requena.

Segons Daniel Muñoz i Sergio Urzainqui (2011), ja en el segle XVIII es va incorporar al seu recorregut la Venta de Poio, desapareguda a principis de la dècada del 2000, el que va suposar una variació del camí. Com arreplega Carme Sanchis Deusa (1993), no massa lluny d’aquesta es va veure la necessitat de promoure la construcció d’un pont, en les primeres dècades del segle XX, per a travessar la rambla del mateix nom al terme de Riba-roja de Túria en el límit amb el de Xiva. Açò va ser degut al fet que el pas sobre la carretera Madrid-València quedava inutilitzat habitualment en temps de pluges per les crescudes d’aigua del barranc.

L’expedient inèdit de la Direcció General d’Obres Públiques per a la seua execució es va iniciar en gener del 1918, sent projectat per l’il·lustre enginyer de camins valencià Vicente Sanchis Tarazona (1871-1959) en setembre del mateix any. En març del 1920 l’administració va començar la construcció del pont, però les dos posteriors subhastes de la resta de les obres van quedar desertes. Per aquest motiu, en abril del 1921 l’aleshores ministre de Foment, Juan de La Cierva i Peñafiel (1864-1938), va aprovar que l’Estat executara els treballs pendents, a petició del ja exdiputat al Congrés per Xiva, Vicente Lassala Miguel (1883-1936). Malauradament, cap a maig del 1922 el seu projecte va ser modificat per a abaratir el seu cost, a causa de la forta pujada que havia sofrit el cost de la mà d’obra especialitzada i dels materials en els quatre darrers anys. En conseqüència, el seu ample es va veure reduït de manera determinant en un metre respecte del disseny original, quedant finalitzat en juny del 1924.

La seua construcció es va dur a terme amb sistemes constructius tradicionals, a causa de la proximitat de pedreres i per l’elevat cost de l’acer en aquell moment. El pont té un ample de set metres, una plataforma de sis i una llargària de cent trenta metres aproximadament. La seua estructura està composta per una part realitzada en carreus de pedra, com són les seues sis voltes rebaixades de quinze metres de llum sustentades per pilastres amb els extrems arredonits de més de quatre metres d’alçària, i la resta d’elements executats en maçoneria concertada. La seua altura sobre el llit del barranc es va determinar d’acord amb la que va arribar l’aigua en la crescuda “extraordinària” de novembre del 1897.

En perpendicular a la rambla del Poio

Aquesta antiga infraestructura es va implantar en perpendicular a la rambla de Poio, un accident geogràfic de gran amplària, per aconseguir una longitud i execució més simple. No obstant això, la mateixa suposava un trencament en el traçat de la carretera, ja que per a la seua aproximació s’incloïen rampes amb diverses corbes pronunciades i una amplària de plataforma del pont, que poc temps després es va demostrar reduïda.

Aquestes peculiars característiques van provocar ja a partir dels anys trenta del segle XX accidents de trànsit fatídics, com va arreplegar Levante-EMV, per la qual cosa va ser conegut popularment com “el pont de la mort de la carretera Real de Madrid”. De fet, el 1952 estava previst en el “Plan de Modernización de Carreteras” de l’Estat el seu eixamplament, que no es va dur a terme finalment. No va ser fins a partir del 1957 quan es va plantejar l’execució d’un nou pont seguint el traçat actual, les obres del qual es van declarar d’urgència el 1963, i es van realitzar probablement entre 1963 i 1968.

Interessant patrimoni

Actualment, l’estat de conservació d’aquesta quasi centenària infraestructura és deficient. A més a més, presenta restes dels fonaments de les tanques publicitàries que es van disposar sobre ella en les dècades immediatament posteriors al fet que quedara en desús, així com nombroses pintades vandàliques. Un interessant patrimoni que no s’hauria de perdre sinó preservar, protegir i difondre.