La suerte tiene sus curiosidades. Elo Carlón decidió quedarse la administración de lotería de Vilamarxant hace un año, cuando su pareja le animó a quedarse con el traspaso que ofrecía Manolita, histórica lotera del municipio que iba a echar el cierre por jubilación. Dicho y hecho, y no solo eso, ya que en su primero sorteo de Navidad ha repartido 44 millones de euros del Gordo. Para dar perspectiva de lo que supone en el municipio, el presupuesto anual de 2023 en Vilamarxant fue de 9 millones. Ahora sus ciudadanos van a repartirse 44 millones a través de 110 décimos que ha vendido íntegramente por ventanilla.

La suerte llegó con número «muy feo», el 88008, tal como lo califica Elo y tantas otras personas que fueron agraciadas y para los que, a partir de ahora, éste será uno de los más bonitos de su vida. «Mi padre decía que ese número tenía algo, un pálpito, aunque a mí no me gustaba nada», contó a Levante-EMV minutos después de conocerse el premio, aún cuando ni muchos de los premiados sabían de su suerte. «Al final nos lo acabamos quedando todos los de la familia y alguna amiga», cuenta Elo. Lo estaban vendiendo desde agosto y, aunque en un principio, no convencía a muchos, acabar vendiendo 11 series completas.

Es suerte "de principiantes", reconocía; aunque los propietarios de otras administraciones le habían avisado. "Nos decían que el primer año, no se sabe por qué, siempre suele tocar algo -, comentaba -. Pero no nos lo podíamos ni imaginar". La noticia la pilló en plena avenida, almorzando en una terraza después de una mañana sin sobresaltos. "Tardaba tanto en salir el Gordo que nos hemos ido a almorzar y ha salido mi madre gritando desde dentro: 'Tenemos el Gordo, tenemos el Gordo'. Y ha estallado la alegría".

Décimos enteros a familias

Esa algarabía que se organizó en torno a la administración de lotería sorprendió al alcalde del municipio, Héctor Troyano, mientras firmaba documentos en su despacho que linda con el establecimiento de lotería. No dudó en unirse a la celebración y compartirla con sus vecinos y vecinas, reconociendo que «ha tocado a muchas familias, en décimos enteros, este número lo tenía mucha gente humilde que les hacía mucha falta», dijo Troyano. «Que nos haya tocado a un pueblo tan trabajador como este es una alegría y algo absolutamente increíble», zanjó. Tan grande fue el alboroto como para anunciarse por el Bando Municipal a partir de las dos y media de la tarde, anunciando a todo el municipio con son un pueblo del Gordo y animando a los vecinos y vecinas a comprobar sus boletos.

Unos de los agraciados fueron Alejandro y Rocío, con apenas 18 años, que se convierten en millonarios con la mayoría de edad recién cumplida. Compraron el décimo a medias "porque no tenemos ingresos y sólo teníamos 10 euros cada uno", contaban emocionados sin apenas creerse que habían sido agraciados con el Gordo de Navidad. El dinero lo destinarán a ayudar "a nuestras familias" y a costearse sus estudios. Ella cursará Enfermería; el, arte dramático.

En este sentido, una de las agraciadas fue Tere Bernardo, que se acercó a la administración en cuanto se enteró que su número había sido premiado. Estaba en casa viendo el sorteo por televisión y comenzó a gritar. «Mi marido vino a ver qué pasaba y le dije que nos había tocado», explicó Tere. Se sabía el número de memoria «porque los compro siempre feos, tengo preferencia por ellos, me gustan», así que tal como lo cantaron en el sorteo supo que le había tocado. A ella y a otros tres amigos con los que juegan siempre a la ONCE. Ante la pregunta de qué va a hacer con 400.000 euros, Tere lo tuvo clarísimo: «Se lo voy a dar a mis hijos para pagarles el piso que se acaban de comprar aquí al lado; seré la persona más feliz del mundo», aseguró. «Lo que sobre será para nosotros, que además salimos de una época fastidiados por la gripe A», señaló.

Siete pueblos de l’Horta ‘rascan’ 6,8 millones del Gordo

El 88008, agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad 2023, ha dejado una lluvia de 6,8 millones en l’Horta. Según datos de Loterías y Apuestas, diversos municipios de la comarca han vendido 17 décimos del primer premio, al que le corresponde 400.000 euros por décimo.

En total, el 88008 se ha repartido en Manises, cinco en la administración de la calle Alfonso Blat y otros tres en la de Maestro Guillem.Por su parte, Alaquàs ha veindido cuatro boletos premiados mientras que en Quart de Poblet, Mislata, Aldaia, Paiporta y Alfara del Patriarca se ha vendido un décimo con el número que ha salido premiado con el Gordo.

Otros municipios agraciados

En otros municipios valencianos se ha vendido también el Gordo 2023 pero ya en décimos sueltos. Los pueblos afortunados han sido València capital, Albaida, Aldaia, Alfara del Patriarca, Alzira (dos décimos) Benifaió, Carcaixent, Gandia (dos décimos), Mislata, Paiporta, Quart de Poblet, Requena, València ciudad (dos décimos en sendas administraciones), Xàtiva, Alicante, Atsavares, también en Alicante, Santa Pola y Castellón de la Plana.