Las mujeres podrán participar de la organización de las fiestas de los Fadrins de Riba-roja de Túria, un hecho histórico dentro del contexto municipal y una vieja reivindicación por parte de algunas jóvenes que querían formar parte de esta importante asociación del municipio y que, año tras año, no eran aceptadas en este grupo a través de las votaciones internas que se realizaban sobre si permitían a las mujeres participar o no. Ahora queda por escrito la posibilidad de que ellas también formen parte activa de esta fiesta y no sean solo meras espectadoras, a tenor del convenio firmado entre los jóvenes que componen este año la quinta que organizará los festejos y el ayuntamiento. Tendrá de vigencia hasta 2026 y busca "promover la participación activa de las mujeres en la organización de festejos juveniles".

Los Fadrins de Riba-roja impiden la entrada de mujeres en la organización de las fiestas Este diario hizo visible en 2022 esta desigualdad que se producía en uno de los ámbitos más importantes del municipio: sus fiestas. Ahora, a través de esta nueva junta directiva y el área de igualdad y juventud del ayuntamiento que dirigen Raquel Pamblanco y David Barbancho, se ha corregido una desincronía social. Según explican en el consistorio, se han llevado diferentes reuniones para explicar este acuerdo y que no es otro que "impulsar campañas que faciliten a las mujeres jóvenes interesadas a unise a la asociación ofreciendo toda la información necesaria que asegure la igualdad de oportunidades", en concordancia con los planes de igualdad y la legislación vigente. El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha formalizado el acuerdo junto a la concejala Pamblanco y los presidentes de Fadrins 2023, 2024, 2025 y 2026. En la declaración junta, los miembros de la asociación juvenil se comprometen a promover la participación activa de las mujeres defendiendo incluso que formen parte de la directiva. El acuerdo también tiene el compromiso por parte de los Fadrins de colaborar y participar en los puntos violeta en los eventos festivos, que proporcionan un espacio seguro a las mujeres y muestran el compromiso contra las agresiones sexuales y violencia de género. Además, también se incluye el compromiso de revisar "periódicamente" el reglamento interno, asegurando que esté siempre actualizado y sea coherente con los principios de igualdad de oportunidades. Para ello podrán contar con la ayuda y asesoramiento del área de igualdad que dirige Pamblanco. La discriminación de mujeres en los Fadrins de Riba-roja divide a PSPV y Compromís "Desde nuestra área estamos muy satisfechas de este acuerdo, ya que con esta iniciativa reafirmamos el compromiso por parte de la juventud con la equidad de género y la creación de espacios inclusivos para las mujeres jóvenes en nuestra comunidad", dice la concejala. "Es cierto que no existía ninguna norma que excluyera a las mujeres de la organización de los Fadrins, pero creemos que es esencial crear acciones para promover la igualdad de género real, también en esta área festiva que para la juventud es muy significativa", reconoce. Cabe recordar que el consistorio se planteó el año pasado la posibilidad de suspender las ayudas municipales que este colectivo recibe anualmente para la organización de fiestas si no garantizaban la igualdad de género.