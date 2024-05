La Pobla de Vallbona tendrá un nuevo Centro de Salud

La Pobla de Vallbona dispondrá de un nuevo Centro de Salud, dando respuesta a las necesidades de un municipio que ha crecido durante los últimos años y que sigue teniendo una alta perspectiva de crecimiento. Así lo ha anunciado el conseller de Sanitad, Marciano Gómez, durante su reciente visita al municipio.

“Mi valoración es que cuando me visitó hace unos meses el alcalde para interesarse por los servicios de la Pobla de Vallbona, efectivamente venía un conciudadano preocupado para que resolviéramos un problema que he podido ver con mis propios ojos que existe”, ha manifestado Marciano Gómez. El conseller ha señalado que “después de haber visitado detenidamente las instalaciones del centro de salud, le he dicho al alcalde que, cumpliendo su petición, vamos a hacer un centro de salud nuevo”.

Gómez ha indicado que pronto “vendrán los técnicos de conselleria, decidiremos la situación, el espacio, elaboraremos el proyecto de obra y lo ejecutaremos”, ratificando una decisión que ha sido celebrada por el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, quien ha afirmado que “el gobierno de Carlos Mazón es el de la Sanidad, lo ha dicho por activa y por pasiva, y lógicamente atiende a la Pobla de Vallbona como merece. Es cierto que el centro de salud no da para ofrecer los servicios que necesita el pueblo. Y ha llegado el momento de tomar decisiones valientes, y una decisión valiente es hacer un nuevo centro de salud”.

Ambas instituciones, local y autonómica, ya han adelantado que se pondrán a trabajar de inmediato para que este nuevo centro de salud sea una realidad, aseverando sobre la necesidad técnica que supone construir esta infraestructura sanitaria. De este modo, Abel Martí ha indicado que “nos ponemos trabajar ya, poniendo todo a funcionar para dotar una parcela y cederla, para que la Pobla disponga de un nuevo centro de salud como merece un municipio de 28.000 habitantes, pero con una perspectiva de crecimiento muy grande”.

Visita de Marciano Gómez al centro de salud de la Pobla de Vallbona. / L-EMV

Sobre las cualidades del pueblo ha incidido también el conseller, haciendo hincapié en que se trata de “una población cercana a Valencia que está creciendo”, reconociendo además la importancia de la mejora del servicio, ya que “la capacidad de atracción que tiene, dados los servicios que se están dando y la voluntad del equipo municipal por dar más calidad al pueblo, hará que crezca más, y nosotros, como responsables sanitarios, lo que debemos es atender de una forma equitativa a todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana dándole los servicios que se merecen, que no son otros que los mejores”.