València descarta devolver los paneles de cerámica a Bétera expoliados en la Guerra Civil

Bétera no verá cumplida su pretensión de devolver a casa los paneles cerámicos de la Iglesia de la Purísima Concepción de Bétera. Se desmontaron con el inicio de la Guerra Civil y fueron custodiados por fieles, lo que provocó que las obras fueran dispersadas por distintos lugares. En noviembre, el Centre d'Estudis Locals informó que se encontraban en las paredes del Ayuntamiento de València y en el Museo Benlliure, por lo que el consistorio beterense procedió a su reclamación para que fueran retornadas.

No sucederá a colación de la resolución hecha pública hoy a raíz de la Junta de Gobierno Local. El informe reconoce el origen de estas piezas y confirma que se trata de las que Bétera perdió hace 87 años, y argumentan que estos paneles "han permanecido durante 40 años en su ubicación actual, accesibles al público y convenientemente conservados". Además, no se considera posible retornarlos a su localidad original porque forman parte del patrimonio artístico del Ayuntamiento de València "y de una colección estable inventariada expuesta permanentemente al público". Por último, los técnicos municipales así como la empresa de restauración Noema, a quien el Ayuntamiento de València ha pedido asesoría, consideran que el proceso de extracción de su actual soporte -diversas paredes de las escaleras del consistorio y el Museo Benlliure- "entraña un alto riesgo que puede poner en grave peligro su propia conservación".

Un panel de Bétera en el Ayuntamiento de València. / L-EMV

El documento también recalca que, desde un punto de vista legal, "no existen actuaciones administrativas que documenten la forma en que estos bienes pasaron a estar en disposición del ayuntamiento", pero están registrados, inventariados y catalogados. "El ayuntamiento está ejerciendo la posesión en concepto de dueño, de forma pública, pacífica y no interrumpida, desde hace más de 30 años", por lo que se considera que son ya bienes inmuebles o muebles y no puede tan siquiera valorarse su retorno.

En cualquier caso, el informe argumenta que de ser devueltos, "legalmente procedería que volvieran a la iglesia de Bétera, no al ayuntamiento, y en su caso, que la solicitud de devolución fuera realizada por el propietario original de los mismos", dice el documento.

