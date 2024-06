El Camp de Túria vota al PP en el 90 % de los municipios

El PP ha ganado las elecciones europeas por la mínima pero ha pintado de azul los mapas electorales. La comarca de Camp de Túria no ha sido una excepción y en 14 de los 16 municipios los populares han sido los más votados, seguidos por los socialistas que aguantan en el tirón y no caen más allá de tres puntos, demostrando que, pese a la irrupción de la extrema derecha, el bipartidismo no se ha roto.

Bétera ha sido el municipio donde más sufragios ha obtenido el PP que en la localidad representa la alcaldesa Elia Verdevío. Ha logrado un 40 % de respaldo que supone una subida de 20 puntos respecto a las elecciones europeas de 2019, y le sigue el PSPV con un 22,8 % así como Vox, con un 13 %. En San Antonio de Benagéber los populares han logrado el mismo porcentaje de apoyos con un incremento de 22 puntos y seguidos por el PSOE con un 28 %. Cabe reseñar que el partido Existe, donde se integraba UCIN, el partido de la alcaldesa, Eva Tejedor, ha logrado 18 votos que suponen un 0,43 % de los votos escrutados.

En el gran bastión del PP en la comarca, Benaguasil, no ha habido sorpresas: el PP se mantiene líder con un 39 % de los apoyos mientras que el PSOE logra un 26 %. Estos resultados son prácticamente los mismos que los que se arrojaron en los comicios de 2019, con una variación mínima del 0,4 % en los votos a ambos partidos. Sí destaca el crecimiento que ha vivido VOX en este municipios, donde los de la ultraderecha han crecido 9 puntos hasta situarse en un 16,4 %, siendo el tercer partido más votado.

En l'Eliana, donde gobiernan los socialistas desde la Transición - ahora con Salva Torrent - el PP también ha arrasado obteniendo el 37,5 % de los votos (un incremento de 14 puntos) seguido por el PSPV en la distancia, con un 28,9 % que supone una caída de tres puntos. Lo mismo ha sucedido en Serra donde, pese a estar gobernada por la socialista Alicia Tusón, el PP se ha abierto paso con el 36,8 % de los otos escrutados y un incremento de 16 puntos, casi diez más que lo que ha logrado el PSOE con el 26,3 %.

En la Pobla de Vallbona, donde también gobierna ahora el PP con Abel Martí, el PP también logra un 35 % con una subida de 13 puntos respecto a los comicios anteriores seguido por el PSPV, que crece dos puntos.

Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. / L-EMV

En Vilamarxant también el PP ha ganado las elecciones con el 34,6 % de los sufragios mientras Ciudadanos, partido en el poder en coalición con los populares, se hunde hasta el 3,5 % del apoyo con una caída de 13 puntos. En Loriguilla el PP ha obtenido el 34,9 % de los apoyos seguido por el PSOE (22,9 %), como en Marines, con el PP en un 34,9 % y el PSOE con el 34,3.

Socialismo fuerte pero no suficiente

Solo en Olocau y Gàtova los socialistas europeos han logrado la mayoría. En el primero de ellos también gobierna el socialista Antonio Ropero y el electorado le ha brindado al PSOE europeo un 31 % de los sufragios, seguidos por el PP con un 26 %. Aún así el apoyo a la izquierda cae en 4 puntos mientras a los populares sube en 12, pero insuficiente para ser el partido más votado.

En Gàtova, donde gobierna el PP de Jesús Salmerón, es el PSOE el grupo más votado con el 34,3 % de los apoyos, seguido del PP con un 30 % que sube en este municipio en 24 puntos.

El partido de Pedro Sánchez se mantiene fuerte en dos municipios donde gobiernan: Riba-roja de Túria le ha dado el 31,8 % de los sufragios, insuficiente para ganar pero una de las mejores marcas de la comarca, al igual que en Benissanó, con el 33 %, las cifras más altas de la comarca junto a Casinos.

Compromís, relegado al cuarto puesto

La coalición valenciana integrada en Sumar no ha podido lograr un mejor puesto que el cuarto en apoyos logrados, en ocho municipios. En el resto está por detrás de la ultraderecha. Vox le ha adelantado con los votos y solo en Olocau se sitúa en el tercer puesto con el 12,4 % de los sufragios. En Llíria, la capital comarcal donde gobierna el valencianista Joanma Miguel, la coalición está por detrás d ela ultraderecha con el 9,3 % de los votos, así como en Casinos, gobernado por David Navarré, que obtienen un 9,14 % que le sitúa también en cuarta posición.

El populismo toma fuerza

No solo la ultraderecha de Vox se ha logrado consolidar en puestos de salida. Vox es la tercera fuerza en buena parte de los municipios de Camp de Túria, con su mejor dato obtenido en Nàquera (19,1 %), municipio donde gobierna. Aún así, no ha cosechado el resultado esperado ya que en este municipio también ha ganado el PP con un 32 % de los sufragios, seguido por el PSPV con el 22,9%.,

Elia Verdevío, alcaldesa de Bétera. / L-EMV

Vox gana en Nàquera y en Benaguasil coge fuerza sin alterar los resultados de los populares. Allí, la candidatura de Jorge Buxadé ha obtenido un 16,4 % de los apoyos subiendo 9 puntos, mientras que en Benissanó ha subido 8 puntos hasta el 15,4%, así como en Loriguilla, que ha logrado el 16,8 % de los apoyos.

Sin embargo, la nota ha la dado como en el resto del país la agrupación ciudadana 'Se acabó la fiesta' liderada por Alvise Pérez, otrora asesor de Toni Cantó en Ciudadanos en las Corts. El 'influencer político' ha logrado con su campaña de populismo en redes sociales un 10, 9 % de los apoyos en Loriguilla, su marca más alta, seguido po el 9,5 % de San Antonio de Benagéber, el 9,15 % de Nàquera y el 9 % de la Pobla de Vallbona.

