El PSPV acusa al PP del Camp de Túria de bloquear todos los acuerdos en la mancomunidad

Los desencuentros entre socialistas y populares en la Mancomunitat de Camp de Túria no cesan. Es uno de los pocos organismos donde la crispación política de uno y otro grupo se mantiene, no así en otras mancomunidades de la provincia. A colación del pleno de este miércoles, el PSPV ha cargado contra el PP por bloquear acuerdos y no remar a favor del bien de la comarca, "refugiados en el único alcalde de Vox para mantenerse al margen de cualquier propuesta que se plantee en el pleno", señala Lola Celda, secretaria comarcal del PSPV en la comarca y expresidenta de la mancomunidad.

Celda reprocha la actitud de los populares que se escudan en el cordón sanitario que el PSPV impuso a Vox, que está presente en el pleno comarcal por el alcalde de Nàquera, Iván Expósito, para evitar apoyar propuestas.

La secretaria comarcal recuerda que el equipo socialista, a través de la presidenta de la mancomunidad y alcaldesa de Benissanó, Amparo Navarro, ofreció al PP formar parte de la junta de gobierno y una vicepresidencia, "a lo que se negaron por el cordón sanitario que las fuerzas progresistas marcaron a Vox", socio de gobierno de los populares en distintos municipios.

La situación se ha visto agravada a raíz de un titular en una entrevista esta semana en el medio digital Valencia News del alcalde de Nàquera donde afirmaba que «la Mancomunitat Camp de Túria deja al pueblo de Náquera sin servicios sociales», un extremo que Celda ha desmentido por completo asegurando que, pese al cordón a Vox, "el pueblo de Nàquera conserva todos sus derechos, a todos los niveles, dentro de la mancomunidad", señaló. Ahora bien: "Vox no forma parte de la Junta de Gobierno como tampoco lo hace ningún otro partido minoritario de la comarca, como CUPO de la Pobla de Vallbona".

Preguntados por este diario, en el PP matizan que la falta de apoyo a las decisiones mancomunadas viene dado "por la falta de explicaciones que nos dan en los plenos y por el tiempo limitado para acceder a ella cuando nos la dan", señala Héctor Troyano, portavoz en el organismo y secretario comarcal del PP, además de alcalde de Vilamarxant.

"No aceptamos ningún cargo porque queríamos ver un cambio de rumbo en la mancomunidad para entrar a formar parte del gobierno y no ha sido así, se mantiene la estela de Lola Celda o peor", continúa Troyano en referencia al nuevo gobierno de Amparo Navarro. Las dinámicas a las que se refieren los populares y que esperaban revertir tienen que ver con la reducción de los programas "a los comunes a todos los municipios", así como reducir gastos en materia de personal y un "interés verdadero en llegar a acuerdos".

Troyano también confirma que "no queríamos líneas rojas" porque la asociación en la mancomunidad es voluntaria "para trabajar todos juntos". "La presidenta dijo en el pleno de investidura que contaba con todos menos con Vox y nosotros dijimos que Vox es el partido que gobierna en Nàquera, le guste a la presidenta o no, y que el representante de Vox también representa a Náquera y es parte de la comarca, así que hacer una línea roja a Vox es hacérsela a Nàquera e impedir esté representada en los órganos de gobierno de la mancomunidad" señala Troyano.

Constitución de la junta del CVI

Lola Celda también ha criticado que ese criterio aplicado por el PP "es diferente según la administración en la que se encuentren". "Merece la pena recordar el veto del PP a cualquier formación progresista para formar parte de la junta de gobierno del Consorcio Valencia Interior", donde los socialistas y Compromís se han quedado fuera. "Tal vez no querían hacernos partícipe de la brutal subida de la tasa de tratamiento, más de un 30% con respecto al año 2023, cuando uno de los objetivos del PP a los que se comprometió en la toma de posesión era no sólo no subir la tasa sino que además iban a bajarla", lamenta la secretaria comarcal.

Sobre este asunto, Troyano lo tiene claro: "El PP tiene mayoría absoluta y en la pasada legislatura tampoco nos dejaron formar parte a nosotros".

Suscríbete para seguir leyendo