Convocan el XXIII Certamen Literario Vila de l’Eliana

El Ayuntamiento ha abierto el plazo para participar en la XXIII edición del Certamen Literario Vila de l’Eliana 2024, anteriormente conocido como “Escrits a la Tardor”, con el objetivo de fomentar, despertar y estimular la creación artística y literaria, impulsar el hábito de la lectura y el uso social del valenciano.

Como en anteriores ediciones, los relatos se podrán presentar a cualquiera de las tres categorías que contemplan las bases. La ‘Categoría Primera’, para mayores de edad, estará dotada con 1000 euros en lengua castellana y de 1200 euros en lengua valenciana. En la ‘Categoría Juvenil’, los jóvenes de entre 14 y 17 años, competirán en dos subcategorías con premios de hasta 300 euros los relatados en castellano y de hasta 350 euros en valenciano. En la ‘Categoría Juvenil Local’ se optará a premios de hasta 250 euros para las obras escritas en castellano y de hasta 300 para las escritas en valenciano.

Las obras que se presenten al concurso, organizado por la Concejalía de Cultura, deberán ser inéditas, no premiadas con anterioridad y de temática libre. Cada participante únicamente podrá presentar una obra por categoría y modalidad. No obstante lo anterior, para promover y fomentar la creatividad literaria entre los jóvenes de l’Eliana, los trabajos presentados por autoras o autores a la categoría juvenil local, participarán de forma simultánea en la categoría juvenil, aún cuando no se indicara específicamente en la solicitud.

La presentación de solicitudes está abierta hasta el próximo 29 de julio y se podrán presentar de forma presencial en la OAC, en las oficinas de Correos o a través de la sede electrónica .

El jurado elegirá las obras ganadoras en cada una de las categorías la primera semana de diciembre, valorará los criterios de técnica literaria y estilo, creatividad y originalidad de la obra, gramática, corrección de texto y presentación. Además, como en ediciones anteriores el consistorio editará 250 ejemplares para la conmemoración del Certamen.

Tal y como ha explicado la edil Eva Santafé, la intención de este certamen es promover la inquietud artística en las lenguas cooficiales especialmente entre las y los jóvenes elianeros, promocionando la escritura y la lectura.